Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Bacău: 22 de persoane evacuate, două au primit îngrijiri medicale

Pompierii au intervenit, miercuri, la un bloc de locuințe de pe strada Pictor Aman din municipiul Bacău, după ce o explozie a fost urmată de un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al imobilului.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, a fost anunțat operatorul DelGaz Grid, pentru intervenții la rețelele de gaz și energie.

Echipajele de intervenție au evacuat în siguranță 22 de persoane din bloc, dintre care 17 adulți și 5 copii. Două persoane au primit îngrijiri medicale de urgență pentru intoxicație cu fum și arsuri minore, însă au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au continuat intervenția pentru aplicarea măsurilor complementare și pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului. Potrivit primelor informații, alte locuințe din imobil nu au fost afectate.

Cauza probabilă de producere a incendiului: flacără – foc deschis în spații închise.

Nu este vorba de acumulare de gaze. Cel mai probabil, au explodat mai multe spray-uri depozitate în interior.