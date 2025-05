Webinar susţinut de un trainer de la Consulatul Britanic, la Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” din Bacău

Miercuri, 21mai 2025, Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” din Bacău a fost gazda webinarului cu tema “ The Future is Now- Integrating AI for the 21st Century Success”. Webinarul a fost ţinut de trainerul Alice Istrate, reprezentant al Consulatului Britanic din Bucureşti.

La acest webinar au participat profesorii de limba engleză din cadrul Cercului Pedagogic Nr.2 din Bacău.

Scopul Webinarului a fost integrarea Inteligenţei Artificiale în activitatea şcolară şi în procesul de predare-învaţare-evaluare pentru un real succes al elevilor.

Ȋn cadrul acestui webinar, profesorii au conştientizat beneficiile utilizării Inteligenţei Artificiale în procesul de învaţare ca instrument pentru facilitarea învăţării într-un cadru relaxant.

Coordonatori,

Profesor Mărian Nicoleta

Profesor Gavriluță Ana