Băcăuancele au urcat pe locul 3, făcând rocada cu CSM Târgoviște, învinsă acasă, de CSM București 2018 a început cum nu se poate mai bine pentru voleibalistele Științei Bacău. După ce au obținut o splendidă calificare în „optimile” Cupei Challenge, în dauna azerelor de la Azerrail Bacău, studentele au revenit pe podiumul Diviziei A1. Chiar în prima etapă din acest an. Victorioasă cu 3-0 contra Lugojului, în epilogul rundei a 11-a, Știința a urcat din nou pe locul 3. Făcând rocadă cu CSM Târgoviște, care a capotat la scor de trei puncte acasă, în fața CSM-ului București. În acest context, echipa lui Florin Grapă are un punct avans față de dâmbovițence. Iar diferența ar putea crește măcar cu încă un punct runda următoare, în care CSM Târgoviște joacă la Dinamo. Chiar dacă nu mai e echipa de temut din anii trecuți, Dinamo contează pe o garnitura tânără și extrem de ambițioasă. Dovadă și faptul că sâmbăta trecută a pierdut în tie-break la Timișoara, împotriva revelației Agroland. Așă că, să nu fie cu mirare dacă… Rezultatele complete ale etapei a 11-a: Medicina Târgu-Mureș- Penicilina Iași 2-3 (20-25, 25-23, 25-11, 15-25, 12-25), Agroland Timișoara- Dinamo București 3-2 (25-23, 17-25, 25-23, 22-25, 15-9), Volei Alba Blaj- U NTT Data Cluj 3-0 (25-10, 25-16, 25-19), Știința Bacău- CSM Lugoj 3-0 (25-10, 25-15, 25-18), CSM Târgoviște- CSM București 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 23-25). Clasamentul Diviziei A1 1. Volei Alba Blaj 12 11 1 34-4 33p.

2. CSM București 11 10 1 32-5 31p.

3. Știința Bacău 11 8 3 24-11 24p.

4. CSM Târgoviște 11 8 3 26-14 23p.

5. Agroland Timiș. 11 7 4 23-16 20p.

6. CSM Lugoj 11 3 8 12-24 10p.

7. Dinamo București 11 3 8 13-27 9p.

8. Medicina Tg. Ms. 11 2 9 11-29 7p.

9. Penicilina Iași 12 2 9 9-33 6p.

10. U NTT Cluj 11 2 9 8-29 5p. Programul etapei viitoare (20 ianuarie): CSM București- Medicina Târgu-Mureș, U NTT Data Cluj- Știința Bacău, CSM Lugoj- Agroland Timișoara, Dinamo- Bucuresti- CSM Târgoviște (se dispută duminica, de la ora 13.30, în direct pe Digisport). Partida Volei Alba Blaj- Penicilina Iași s-a disputat în devans, pe terenul campioanei, lidera impunându-se cu scorul de 3-0 (22, 20, 11).

