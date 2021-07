Majoritatea divizionarelor A1 la volei feminin se întăresc. Și vor să urce în ierarhie. Beneficiind de transferuri interne și externe, unele de răsunet. Știința Bacău, în schimb, se luptă pentru a supraviețui. „La cum se prezintă lucrurile în acest moment, obiectivul este de a continua în Divizia A1”, declară antrenorul Științei, Florin Grapă. Cuvintele antrenorului se reflectă și în campania de achiziții efectuată în această vară de multipla campioană a României.

Au sosit doar două jucătoare, ambele românce: ridicătoarea Mariana Cojocaru și jucătoarea de zona 4, Ana-Maria Lupa. Componentă a lotului național, Cojocaru vine la Știința de la revelația ultimei ediții de campionat, CS Medgidia. În cazul Ana-Mariei Lupa, în schimb, vorbim de un come-back, voleibalista de 32 de ani care a evoluat în ultimele sezoane la CSO Voluntari îmbrăcând tricoul băcăuancelor și în stagiunea 2017-2018. Din lotul de anul trecut, la Știința au mai rămas doar româncele Georgiana Faleș, Alexandra Ciucu, Carmen Dițu, Karina Gorbe și Mădălina Airoaie. Practic, la momentul de față, Știința Bacău are jucătoare doar de o echipă.

„Sigur că vrem să ne completăm lotul și la fel de sigur este că îl vom completa. Problema este cu cine. Purtăm tratative, inclusiv cu jucătoare din străinătate, dar lipsa banilor nu ne permite să le și definitivăm”, mărturisește antrenorul Grapă, care detaliază:

„Și în acest an ne confruntăm cu o severă problemă de ordin financiar, care ne împiedică să ne lansăm în operațiuni costisitoare sau, măcar, cât de cât costisitoare. Dacă vrei să aduci jucătoare de un anumit nivel- și nu mă refer aici la voleibaliste de top- ai nevoie de bani. Or, pe noi banii nu ne dau afară din casă. Ăsta e motivul pentru care ne aflăm în continuare în situația aceasta, cu un lot incomplet. Am discutat cu mai mulți sponsori, am bătut pe la ușa autorităților, dar, deocamdată, nu există nimic concret.

Iar timpul trece în defavoarea noastră deoarece o jucătoare nu te așteaptă la nesfârșit să faci rost de bani. Practic, suntem în voia sorții. Și tare mă tem că, dacă lucrurile trenează, să nu ne trezim ca, în cazul fericit în care vom face rost de anumite fonduri, să nu fim puși în postura nefericită de a nu mai găsi jucătoare. De asta spun că obiectivul nostru este supraviețuirea, nu că, vezi Doamne, ne alintăm”.

Având în vedere că ediția 2021-2022 a Diviziei A1 va porni la drum în octombrie, dar și pentru că nu dispune de un efectiv complet, Florin Grapă a sunat adunarea pentru data de 10 august. „Până atunci, poate reușim să ne mișcăm și noi cât de cât”, spune tehnicianul băcăuan. Spre deosebire de 2020-2021, în noua stagiune, Divizia A1 va reveni la etape săptămânale, renunțându-se astfel la sistemul pe bază de turnee.

Totodată, se va reveni și la play-off și la play-out, astfel încât, după cele 22 de etape ale sezonului regulat, primele opt echipe vor continua în play-off, iar ocupantele locurilor 9-12 se vor confrunta în play-out. La cum se prezintă lucrurile în miez de vară, cea mai galonată echipă băcăuană de după Revoluție, Știința este mai aproape ca niciodată de play-out-ul campionatului Diviziei A1 la volei feminin.

Programul primei etape a Diviziei A1 : Volei Alba Blaj- CSM Lugoj, ACS Volei Cristina Pîrv Turda- CSM Târgoviște, CS Medgidia- SCM Craiova, Dacia Mioveni- Știința Bacău, U NTT Data Cluj- Rapid București, CSO Voluntari- Dinamo București.