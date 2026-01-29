Violența juvenilă și pragul răspunderii penale – o discuție necesară

Cazul recent al adolescentului ucis de alți doi colegi nu este doar o tragedie izolată, ci un semnal de alarmă care ar trebui să ne oblige la o discuție serioasă și onestă despre violența în rândul copiilor și adolescenților din România.

De ani buni asistăm la o escaladare a comportamentelor violente în mediul școlar: agresiuni între elevi, amenințări, umiliri filmate și distribuite online, dar și atacuri directe asupra profesorilor – verbale sau fizice. Toate acestea sunt tratate, de cele mai multe ori, cu explicații comode: „sunt copii”, „nu au discernământ”, „sistemul educațional e de vină”.

Fără a nega rolul familiei, al școlii sau al societății, rămâne totuși o întrebare incomodă: ce facem când violența nu mai este un derapaj, ci un act conștient, planificat, cu consecințe ireversibile? În cazul amintit, ancheta indică premeditare, încercări de ascundere a faptei și o logică a violenței care depășește cu mult ideea de „copilărie rătăcită”.

În astfel de situații, este legitim să ne întrebăm dacă actualul prag al răspunderii penale mai corespunde realităților sociale de astăzi. În alte state, precum SUA, există cadrul legal prin care minorii pot fi judecați ca adulți în cazuri de crime grave sau violență extremă, tocmai pentru a recunoaște existența discernământului acolo unde faptele o demonstrează.

Nu este vorba despre răzbunare, ci despre responsabilitate și despre protejarea societății, inclusiv a altor copii. Scăderea vârstei pentru răspunderea penală sau introducerea unor mecanisme flexibile, care să permită evaluarea reală a discernământului, nu ar trebui să fie un subiect tabu.

A refuza această discuție din reflex moral sau ideologic înseamnă a închide ochii în fața unei realități care devine din ce în ce mai violentă. Poate că adevărata întrebare nu este dacă acești copii trebuie protejați de lege cu orice preț, ci dacă nu cumva societatea trebuie protejată și de acei copii care aleg, lucid, violența extremă.

Cu respect,

Ioan S.

