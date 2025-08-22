vineri, 22 august 2025
Video: Primul covor de asfalt în Parcul Cancicov

Lucrările de modernizare au început cu turnarea primului strat de asfalt, marcând un pas important în reabilitarea aleilor celui mai iubit parc al băcăuanilor.

