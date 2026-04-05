Viață salvată la Spitalul din Buhuși: pacient cu infarct miocardic acut, stabilizat de echipa medicală

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Buhuși, diagnosticat cu infarct miocardic acut, a fost salvat în urma intervenției rapide a echipei medicale din cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Potrivit reprezentanților unității medicale, pacientul a ajuns la spital cu simptome specifice infarctului, iar personalul medical a intervenit prompt pentru stabilizarea acestuia. Intervenția rapidă și profesionalismul echipei au fost esențiale pentru salvarea vieții bărbatului.

Reprezentanții spitalului subliniază că astfel de intervenții au loc frecvent în unitățile medicale din orașele mici, unde medicii și personalul auxiliar gestionează zilnic situații critice.

„Nu este o știre spectaculoasă. Este însă esența medicinei: intervenție rapidă, profesionalism și o viață salvată”, au transmis reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Conducerea unității medicale a transmis, totodată, aprecieri echipei medicale și personalului de suport, pentru implicarea și profesionalismul de care dau dovadă în activitatea de zi cu zi.