Vestitorii primăverii în lunca Siretului: câmpul a înverzit… de gunoaie

În mod tradițional, primăvara aduce în lunca Siretului primele semne de viață: iarba crudă, păsările întoarse din migrație, salciile care înmuguresc și mirosul de pământ reavăn. Anul acesta însă, odată cu topirea iernii, un alt „vestitor” al primăverii s-a arătat din plin: gunoaiele.

În zona luncii, printre stufăriș și tufăriș, pe maluri sau în locuri ferite de drum, câmpul este presărat cu resturi menajere, saci de plastic, PET-uri, materiale de construcții, azbociment, cabluri, moloz și tot felul de deșeuri aruncate la întâmplare. Ceea ce ar trebui să fie un peisaj natural liniștit s-a transformat, pe alocuri, într-o adevărată groapă de gunoi în aer liber.

Fotografiile realizate recent în zonă arată o realitate tristă: grămezi de resturi adunate între tufișuri, plăci de azbociment abandonate în câmp, bucăți de beton și moloz, dar și numeroase ambalaje din plastic împrăștiate în stuf. Pe scurt, odată cu primăvara, natura scoate la lumină nu doar verdele ierbii, ci și indiferența oamenilor.

Această situație nu este doar o problemă estetică. Deșeurile abandonate poluează solul și apa, pot afecta fauna locală și transformă un spațiu natural valoros într-un loc degradat. În plus, astfel de practici arată că pentru unii dintre noi lunca Siretului este percepută nu ca un patrimoniu natural, ci ca o periferie unde poate fi aruncat orice.

Este greu de înțeles cum, în plină epocă a campaniilor de mediu și a apelurilor la responsabilitate civică, asemenea imagini continuă să existe. Ar fi nevoie nu doar de intervenția autorităților pentru identificarea și sancționarea celor care aruncă deșeuri, ci și de un minim respect față de locul în care trăim.

Primăvara ar trebui să fie anotimpul renașterii naturii. În lunca Siretului, însă, ea pare să fie și anotimpul în care reapar, din iarbă și stuf, urmele nepăsării noastre.

Poate că, înainte de a vorbi despre dezvoltare, modernizare sau proiecte mari, ar trebui să începem cu lucruri simple: să nu transformăm natura în tomberon.

Cu speranța că aceste rânduri vor atrage atenția asupra unei realități care nu ar trebui ignorată,

Un cititor preocupat de soarta luncii Siretului

