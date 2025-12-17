Vești bune pentru educația din Moinești: căminul Liceului Teoretic „Spiru Haret” intră în modernizare

Municipiul Moinești anunță demararea unui amplu proiect de modernizare și reabilitare energetică a căminului Liceului Teoretic „Spiru Haret”, investiție care va îmbunătăți semnificativ condițiile de cazare pentru elevi și va avea un impact pozitiv asupra mediului.

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a clădirii, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la un oraș mai verde și mai sustenabil. Lucrările propuse vor asigura standarde moderne de confort și siguranță, adaptate nevoilor actuale ale elevilor.

Valoarea totală a investiției este de 15.485.019,58 lei (TVA inclus), din care 11.905.789,02 lei reprezintă finanțare nerambursabilă asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene și al bugetului de stat.

Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, a subliniat importanța investiției:

„Investițiile în educație sunt investiții în viitorul comunității noastre. Modernizarea căminului Liceului «Spiru Haret» înseamnă condiții mai bune pentru elevi, eficiență energetică și respect pentru mediu. Vom continua să atragem fonduri europene pentru a sprijini învățământul și dezvoltarea durabilă a municipiului nostru.”

Prin acest proiect, Moineștiul își reconfirmă angajamentul față de educație, elevi și dezvoltare durabilă, continuând să investească responsabil într-un viitor mai bun pentru comunitate.