Valul reducerilor a sosit la Aurora Multimarket – până la 60% discount la peste 1.500 de produse!

Și pentru că vara este momentul perfect să te bucuri din plin, Aurora Multimarket îți aduce un motiv în plus să zâmbești:

În perioada 11 – 31 august, te așteptăm cu reduceri de până la 60% la peste 1.500 de produse, perfecte pentru a-ți transforma zilele însorite în momente de neuitat.

Fie că pleci la plajă, pregătești un picnic în parc sau planifici o zi relaxantă la piscină, găsești tot ce ai nevoie: ochelari de soare, șepci și pălării, loțiuni de protecție solară, baloane de săpun și produse gonflabile, prosoape de plajă, articole pentru picnic și multe altele. Toate sunt atent alese pentru confortul tău și al familiei!

Vino și tu să simți Valul reducerilor și lasă-te inspirat de ofertele noastre speciale, valabile doar în această lună!

Unde ne găsești?

Aurora Multimarket este mai aproape de tine ca oricând, cu 55 de locații în toată țara! Vino în magazinul nostru din Bacău:

 Strada Republicii, nr.74

 Strada Unirii, nr.17A

 Strada Republicii, nr.40, Sc. C

 Din 20.08.2025 ne gășiți într-o locație nouă: Strada Mioriței nr.74

 Luni – Duminică: 08:00 – 20:00

