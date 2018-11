Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Valerian Vreme a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu achiziţionarea licenţelor Microsoft.

Potrivit DNA, în perioada septembrie 2010 – februarie 2012, Valerian Vreme, în calitate de ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, a încheiat, fără organizarea unei licitaţii publice, cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract ce avea ca obiect închirierea, pe o durată de 16 luni şi 13 zile, cu opţiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft în şcoli.

Procurorii mai spun că acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent.

Sentinta a fost data joi, 1 noiembrie 2018, iar solutia de achitare a fost dispusa in temeiul art. 16 alin. 1 lit b teza I care prevede ca “fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Ce spune minuta:

“In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. art. 16 alin. 1 lit b teza I achita pe inculpatul Vreme Valerian (…) pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal si art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

In baza art. 25 alin. 5 Cod de procedura penala, lasa nesolutionata latura civila a cauzei, vizand pretentiile formulate de partea civila Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

In baza art. 397 alin. 5 rap. la art. 25 alin. 5 Cod de procedura penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului asigurator, instituita prin ordonanta nr.204/P/2017 din data de 11.09.2017, necesara acoperirii pagubei cauzata Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale prin savarsirea infractiunii, asupra urmatoarelor bunuri imobile:

-cota parte 1 din imobil constand in teren neproductiv, intravilan, in suprafata de 1.934 mp, suprafata masurata 934,314 mp situat in …, cu nr. cadastral 63566, inscris in Cartea Funciara nr. 63566 a OCPI Bacau – CPI Onesti, tarla 58, parcela 1592;

-cota parte 1 din imobil constand in teren, in suprafata de 2.500 mp, suprafata masurata 2.710,335 mp, cu nr. cadastral nr. topografic 62786 din care faneata in suprafata de 631 mp

– tarla 60 parcela 167/8; curti constructii – 188 mp , tarla 60, parcela 1672/8; curti constructii – 596 mp, tarla 60, parcela 1672/8; teren arabil – 544 mp, tarla 60, parcela 1672/8; vie – 486 mp, tarla 60, parcela 1672/8 si faneata in suprafata de 265 mp, tarla 60 parcela 1672/8 + constructie de locuinte, cu nr. cadastral 62786-C2, avand suprafata construita la sol de 144 mp, constand in casa construita in anul 2010 din beton armat si caramida D+P+E, cu acte + constructie anexa, fara acte, constand in magazie in surafata de 11,09 mp, cu nr. cadastral 62786-C1 + constructii anexa constand in piscina in suprafata la sol de 49 mp, fara acte.

In baza art. 273 alin. 1 si 2 Cod de procedura penala respinge, ca nefondata, cererea formulata de martorul Funeriu Petru – Daniel privind decontarea cheltuielilor solicitate. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpatului Vreme Valerian raman in sarcina statului.

Onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Vreme Valerian, in suma de 65 lei, ramane in sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 01 noiembrie 2018”.