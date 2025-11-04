Urs filmat la Gura Văii. Primarul comnei avertizează persoanele care merg să culeagă ciuperci

Primăria comunei Gura Vaii informează cetățenii că imaginile surprinse de camerele Ocolului Silvic Livezi arată prezența unui exemplar de urs în zona „Poiana Părului”.

Persoanele care se deplasează în pădure pentru cules de ghebe sau alte ciuperci sunt rugate:

să se deplaseze în grupuri mai mari;

să facă zgomot constant pentru a evita surprinderea ursului.

Primarul Silviu Tinei recomandă calm și precauție: „Din experiența proprie prin pădurile patriei, dacă nu îl iei prin surprindere și nu îl necăjești, ursul nu va avea intenția să se confrunte cu turiștii.”

Cetățenii sunt rugați să raporteze imediat orice întâlnire cu ursul la autoritățile locale.