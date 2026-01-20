Urmărire în trafic finalizată cu dosar penal și două sancțiuni contravenționale

La data de 18 ianuarie a.c, în jurul orei 22.00, un echipaj de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian au urmărit în trafic un autoturism al cărui conducător auto a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al acestora.

După aproximativ 3 km, autoturismul a fost blocat, în comuna Secuieni.

Conducătorul auto de 33 de ani, din comuna Răchitoasa avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat că elemente de caroserie ale autoturismului erau deteriorate și nu deținea nici poliță de asigurare de răspundere civilă obligatorie, sens în care l-au sancționat contravențional pe bărbat cu amenzi în valoare totală de 2607,5 lei, iar ca măsura complementară i-au reținut plăcuțele și certificatul de înmatriculare.

Polițiștii atrag atenția asupra obligației legale a conducătorilor auto de a se conforma indicațiilor polițiștilor aflați în teren, precum și de a nu se urca la volan sub influența alcoolului!