Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: Proiectul PNRR pentru campusul integrat de învățământ dual respectă prevederile legale

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a emis un comunicat oficial privind proiectul PNRR „Dezvoltare Campus Integrat pentru Învățământ Dual în Municipiul Bacău”, precizând că acesta se încadrează în prevederile articolului 4 din Ordonanța de Urgență nr. 41/2025.

Articolul 4 reglementează măsurile aplicabile proiectelor finanțate din PNRR și fonduri publice naționale, care au trecut de etapele pregătitoare, dar pentru care procedurile de achiziție au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

În astfel de cazuri, implementarea contractelor poate fi suspendată până la 31 decembrie 2026, cu posibilitatea continuării proiectelor doar prin autorizare guvernamentală, după avizul ministerelor implicate.

Universitatea precizează că, până la data prezentului comunicat, nu a primit nicio notificare, act adițional sau instrucțiune suplimentară de la Ministerul Educației și Cercetării, coordonatorul de reforme al proiectului.

Instituția subliniază că va continua implementarea proiectului conform legislației în vigoare, asigurând transparență și respectarea tuturor procedurilor specifice investițiilor finanțate din fonduri europene și naționale.