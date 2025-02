Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat un workshop internațional privind soluții durabile în tranziția verde

Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat workshop-ul intitulat “Innovating Together: Cooperare bilaterală pentru soluții durabile în tranziția verde”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cooperare bilaterală pentru o colaborare pe termen lung” ( https://hiof-uva.ub.ro/index.php ), finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, în competiția „Bilateral Cooperation in the Green Transition”.

Proiectul „Cooperare bilaterală pentru o colaborare pe termen lung” marchează un parteneriat inovator și strategic între Østfold University College din Norvegia și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, având ca obiectiv principal consolidarea colaborării internaționale și dezvoltarea unor soluții durabile în domeniul tranziției verzi.

Workshop-ul a reunit specialiști de la Østfold University College din Norvegia, cadre didactice din mediul academic românesc, precum și reprezentanți ai mediului industrial. Printre participanți s-au numărat experți de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea Tehnică din Gabrovo, Bulgaria.

Din sectorul industrial, au fost prezenți reprezentanți ai unor companii de prestigiu, precum AUTONOM S.A., EGGER Group România și Agricola International Bacău, care au împărtășit viziunea lor asupra tranziției verzi și a soluțiilor inovatoare implementate în cadrul activităților economice.

Prima zi a workshop-ului s-a desfășurat la Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde au avut loc prezentări și dezbateri privind cele mai recente tendințe în sustenabilitate și tehnologii verzi. A doua zi, evenimentul s-a mutat la sediul AUTONOM S.A., care a găzduit activitățile într-o clădire certificată BREEAM Outstanding, un exemplu remarcabil de sustenabilitate și eficiență energetică.

Acest workshop a reprezentat un pas important în direcția consolidării relațiilor academice și economice internaționale, facilitând schimbul de cunoștințe și expertiză în vederea dezvoltării unor soluții eficiente pentru tranziția verde. Organizatorii își propun ca acest parteneriat să genereze inițiative viitoare menite să contribuie la un viitor sustenabil și responsabil pentru generațiile următoare.