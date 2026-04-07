Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată la Salonul Internațional InventCor 2026

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut o participare remarcabilă la Salonul Internațional InventCor 2026, ediția a VII‑a, desfășurat în perioada 2-4 aprilie 2026, la Deva, România.

Evenimentul a reunit peste 500 de lucrări științifice, proiecte de cercetare și invenții provenite din 40 de țări, acoperind o gamă largă de domenii, de la cele tehnice și educaționale, până la cele din sfera culturală.

La această prestigioasă manifestare științifică au contribuit activ cadre didactice de la Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe, Conf.dr.ing.habil. Ana‑Maria ROȘU și Ș.l.dr.ing.ec. Diana-Carmen MIRILĂ, împreună cu studenți ai Facultății de Inginerie: Ștefan NECULAI, student în anul II, programul de studii Tehnologia Informației și Dragoș‑Alexandru NIȚĂ, student în anul IV, programul de studii Echipamente pentru Procese Industriale.

Aceștia au reprezentat cu succes universitatea și au obținut numeroase premii pentru contribuțiile inovatoare.

Printre premiile oferite de către organizatorii, Asociația CORNELIUGROUP Cercetare – Inovare în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Asociația Română pentru Tehnologii Alternative Sibiu (A.R.T.A.), se numără:

– TROFEU pentru CREATIVE AWARD acordat Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru contribuția semnificativă la avansarea cunoașterii și la aplicarea ei practică în beneficiul societății;

– CERTIFICAT DE EXCELENȚĂ acordat Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind profunda recunoștință și considerație pentru contribuția extraordinară adusă inovației.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a acordat TROFEUL MARELE PREMIU Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru rezultate excepționale în cercetare.

Forumul Inventatorilor din România a acordat PREMIUL SPECIAL Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și MEDALIE DE AUR pentru proiectul ”MULTI PLATFORM SYSTEM FOR CONTROLLER FREE SPATIAL OBJECT GENERATION USING COMPUTER VISION BASED HAND TRACKING TECHNIQUES” realizat de Ștefan Neculai, Ana‑Maria Roșu, Florin Nedeff, Mirela Panainte-Lehăduș, Dragoș-Alexandru Andrioaia, Diana Mirilă.

Pentru același proiect au mai fost acordate următoarele recunoașteri:

– MEDALIE DE AUR și Diplomă din partea Asociația CORNELIUGROUP Cercetare – Inovare;

– PREMIU DE EXCELENȚĂ din partea Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București.

Proiectul ”A NOVEL BIOPOLYSACCHARIDE‑BASED STRATEGY FOR MICROBIAL BIODEGRADATION OF PAHS IN CONTAMINATED SOILS” realizat de Ana-Maria Roșu, Sid Ahmed Elhabiri, Dragoș-Alexandru Niță, Florin Nedeff, Ana-Maria Georgescu, Mirela Panainte-Lehăduș, Diana Mirilă a fost premiat cu:

– MEDALIE DE AUR și Diplomă din partea Asociația CORNELIUGROUP Cercetare – Inovare;

– MEDALIE DE AUR și Diplomă din partea Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București;

– CERTIFICAT DE EXCELENȚĂ din partea Universității Politehnica Timișoara.

Aceste distincții evidențiază dedicarea și performanțele remarcabile ale cadrelor didactice și studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în activitatea de cercetare și inovare, contribuind la consolidarea prestigiului instituției atât la nivel național, cât și internațional.