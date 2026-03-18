Unirea Basarabiei cu România, o lecție de istorie pentru secolul XXI

„Nu putem concepe existența neamului românesc fără Nistru,

cum nu putem să o concepem fără Dunăre și Tisa.

Basarabia reprezintă pentru noi intrarea casei noastre”

Gh. Brătianu

27 martie 1918, ziua Unirii Basarabiei cu România, reprezintă un moment astral în istoria noastră națională, un adevărat miracol plămădit din capacitatea de rezistență, de supraviețuire a spiritului, a conștiinței naționale și a limbii române la capătul a 106 ani de colonizare, rusificare și deznaționalizare forțată a românilor basarabeni. Hotărârea majoritar unionistă a deputaților basarabeni a reprezentat o primă etapă în procesul de Reîntregire Națională, ce a culminat cu decizia de unire a românilor din teritoriile intracarpatice de la 1 decembrie 1918 și înfăptuirea României Mari. Un ideal împlinit ce a luat sfârșit în mod brutal, în vara anului 1940, atunci când aplicarea prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov au decupat România Mare, începând chiar cu Basarabia, în funcție de interesele geostrategice ale regimurilor totalitare nazist și comunist.

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, alături de Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – filiala Bacău, organizează în data de 26 martie 2026 o serie de manifestări cultural-educative dedicate aniversării Unirii Basarabiei cu România, care își propun să evidențieze semnificațiile actului de la 27 martie 1918 și să recompună contextul istoric, politic, militar și social care l-au făcut posibil.

Întâlnirea va avea loc în Aula „Vasile Alecsandri” a Universității omonime, începând cu ora 12.00, după următorul program:

Cuvânt de deschidere

Alin Sebastian Popa, managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

Invitați de onoare

Excelența Sa, domnul Ion Coșer, Consul General al Republicii Moldova la Iași

Reprezentanți ai autorităților publice județene și centrale

Conferință științifică

conf. univ. dr. Ion Varta (Universitatea de Studii Europene din Moldova): „Rezistența românilor basarabeni politicilor de deznaționalizare și asimilare în perioada ocupației ruse imperiale (1812–1918)”

prof. Mihaela Băițan (Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău): „Armata română în Basarabia, între necesitate militară și ideal național”

prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Academia Română – Filiala Iași): „Prima conflagrație mondială și realizarea României întregite”

dr. Anton Coșa (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău): „Un făuritor al Unirii Basarabiei cu România: Ion Pelivan (1876–1954)”

Expoziție fotodocumentară

„Pagini necunoscute despre mișcarea de emancipare națională a românilor basarabeni sub regimul rusesc de ocupație (1812–1918)”; Prezintă: conf. univ. dr. Ion Varta

Moment artistic – Mihaela & Marcel Bălan

Manifestarea reunește istorici și cercetători de prestigiu din România și Republica Moldova, între care se remarcă participarea conf. univ. dr. Ion Varta, fost director al Arhivelor Naționale ale Republicii Moldova și fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, membru al Academiei Române – Filiala Iași, alături de specialiști consacrați în studiul istoriei Basarabiei. Comunicările științifice vor fi completate de o inedită expoziție fotodocumentară și de un moment artistic, oferind publicului o perspectivă complexă asupra evenimentelor evocate.

La mai bine de un secol de la acest moment astral, Unirea Basarabiei se conturează nu doar ca o expresie a voinței naționale, ci și ca un rezultat al unui proces complex, marcat de tensiuni interne, negocieri politice și presiuni externe, într-un spațiu aflat la confluența intereselor marilor puteri. Departe de a fi un act unanim și lipsit de controverse, Unirea s-a configurat ca o soluție politică viabilă într-un context regional instabil, dominat de incertitudine și transformări profunde.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să contribuie la consolidarea unei culturi a memoriei fundamentate pe rigoare științifică și spirit critic, încurajând totodată dialogul între generații și spații culturale unite printr-un trecut comun și prin același profil identitar. .

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Alin Sebastian Popa

Manager

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău