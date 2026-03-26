Un tânăr urcat pe acoperișul unui imobil din Moinești arunca cu țigle în polițiști

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, aflat sub influența alcoolului, a provocat miercuri, 25 martie, un incident în municipiul Moinești, după ce s-ar fi urcat pe acoperișul unui imobil unde locuia cu chirie și ar fi amenințat că se sinucide.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, tânărul ar fi recurs la acest gest pe fondul unei stări emoționale puternice, după ce fratele său ar fi decedat în urmă cu ceva timp.

La sosirea echipajului de poliție, bărbatul ar fi devenit recalcitrant și ar fi aruncat bucăți de țiglă de pe acoperiș în direcția autospecialei de poliție.

La fața locului a fost solicitat negociatorul din cadrul Poliției municipiului Moinești, care a reușit, după discuții cu tânărul, să îl convingă să renunțe la gestul extrem.

Ulterior, acesta a fost coborât în siguranță de pe acoperiș și transportat la spital pentru efectuarea unor investigații de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.