Un pompier din Bacău, aflat în timpul liber, a salvat o viață și a prevenit un incendiu

Un gest deosebit de altruism a fost făcut de sergentul major Șapșinschi Nicolae, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Bacău.

Aflat în timpul liber, acesta a aflat despre producerea unui accident rutier în municipiul Moinești, unde un autoturism și o motocicletă au fost implicate într-o coliziune. Fără a sta pe gânduri, s-a deplasat imediat la locul indicat pentru a vedea dacă poate ajuta.

La sosire, echipajul Serviciului de Ambulanță Județean începuse manevrele de resuscitare. Conștient de efortul fizic intens pe care îl presupune acest tip de intervenție, subofițerul s-a oferit să sprijine echipajul medical, preluând manevrele de resuscitare și contribuind la stabilizarea victimei, ulterior transportată la spital.

Totodată, observând scurgerile de combustibil de la motocicletă, acesta a luat măsuri imediate pentru prevenirea unui incendiu, folosind nisip pentru a neutraliza pericolul.

Sergentul major Șapșinschi Nicolae face parte din echipa ISUJ Bacău de patru ani, iar exemplul său de implicare civică subliniază faptul că fiecare dintre noi poate face diferența între viață și moarte.

Reprezentanții ISUJ Bacău au transmis că sunt mândri să îl aibă alături pe colegul lor, care și în afara programului a demonstrat spirit de sacrificiu și devotament față de comunitate.