Un pic de logică

Sunt un biet băcăuan care privește cu tot mai multă îngrijorare și, trebuie să recunosc, cu un strop de amuzament la ultimele anunțuri ale guvernului. Am aflat că, din nou, ni se pregătește o creștere a taxelor, deși experiența precedentă ar fi trebuit să ne dea de gândit: după ultima majorare a TVA, veniturile statului nu au crescut, ci, surpriză, au scăzut.

Nu vreau să spun că „băieții” ar avea probleme cu logica, dar nu pot să nu mă întreb: dacă prima creștere a avut efect invers, cine garantează că următoarea va fi diferită? Este simplu de înțeles pentru orice om care trăiește din propriile sale venituri: când vede că toate prețurile cresc, că salariul nu ține pasul și că banii lui își pierd puterea de cumpărare, cel mai rațional lucru pe care-l poate face este să economisească pentru zile negre.

Iar asta se simte în primul rând în buzunarele comercianților, care și-au văzut în ultimele luni încasările spulberate. Pentru că, nu-i așa, dacă negustorul nu vinde marfă, statul de unde să ia TVA? Logică simplă, dar parcă prea puțin luată în considerare în luările de decizie.

Și, între noi fie vorba, nu e de mirare că, privind de la distanță, ungurii și bulgarii rad de noi și de măsurile economice luate în ultima perioadă. Motivele pentru care se iau aceste decizii nu mai sunt demult un secret, dar a le înțelege sau a le accepta, asta e deja altă poveste.

Mai mult, nu pot să nu observ cum se creează un cerc vicios: statul crește taxele, oamenii cumpără mai puțin, veniturile scad, iar soluția „logică” este… să crești iar taxele. În acest timp, omul de rând se simte tot mai neputincios, iar economia reală, cea care produce și plătește TVA, abia mai respiră. Și totuși, cineva susține că aceasta e „politica economică responsabilă”.

Și în final, rămâne un sentiment amar: deși plătim taxe tot mai mari și vedem cum banii ne scapă printre degete, deciziile continuă să se ia fără a ține cont de realitatea din piață. E ca și cum ai încerca să umpli cu apă o găleată spartă, sperând că va rămâne plină. Poate că, până la urmă, singura soluție pentru fiecare dintre noi e să învățăm să râdem de absurditate, chiar dacă râsul e amar.

Cu respect,

Un băcăuan nedumerit

