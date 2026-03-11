Un nou semafor, o nouă problemă

Am observat recent instalarea unui semafor la intersecția străzilor George Bacovia și Banca Națională, o zonă care într-adevăr devine aglomerată în anumite momente ale zilei. Totuși, această intersecție nu este, în opinia mea, mai congestionată decât sensul giratoriu din apropierea statuii lui Ștefan cel Mare, unde traficul devine adesea dificil în orele de vârf.

În prezent, în perioadele cu circulație intensă, sensul giratoriu este frecvent blocat de mașinile care încearcă să îl traverseze. Situația este complicată și mai mult de faptul că fluxul de vehicule dinspre centru este deja foarte mare, iar orice oprire suplimentară creează efecte în lanț asupra traficului din zonă.

Instalarea noului semafor pare să fi adăugat încă un punct de blocaj. Mașinile care reușeau anterior să intre pe strada George Bacovia și aveau drum liber înainte sau spre Banca Națională sunt acum obligate să oprească din nou. Acest lucru încetinește fluxul de circulație și transmite aglomerația înapoi către sensul giratoriu, unde se formează rapid coloane de mașini.

Problema traficului în acea zonă este, fără îndoială, una complexă, însă poate că ar merita analizată și o soluție de reorganizare a circulației. De exemplu, transformarea străzii Banca Națională într-o arteră cu sens unic spre Mioriței ar putea reduce presiunea asupra intersecției și ar permite o curgere mai fluidă a traficului dinspre centru.

O astfel de măsură ar putea diminua blocajele din sensul giratoriu și ar face întreaga zonă mai ușor de traversat pentru șoferi. Sper ca aceste observații să fie luate în considerare de cei care se ocupă de managementul traficului urban, în beneficiul tuturor participanților la trafic.

Costel S.

