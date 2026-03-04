Un nou pas pentru Autostrada A13 Brașov–Bacău: CJ Brașov a semnat certificatul de urbanism pentru 37 km de traseu

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea, a anunțat miercuri semnarea Certificatului de Urbanism pentru segmentul din județul Brașov al viitoarei Autostrada A13 Brașov–Bacău, un pas considerat esențial pentru avansarea proiectului de infrastructură rutieră.

Potrivit acestuia, documentul permite trecerea la următoarea etapă a proiectului, respectiv elaborarea Studiului de Fezabilitate, care va fi realizat pe baza avizelor și acordurilor emise de autoritățile competente. Prin aprobarea studiului vor fi stabiliți indicatorii tehnico-economici ai investiției, etapă care va permite ulterior declanșarea procedurilor de expropriere și obținerea autorizației de construire.

„Este un moment esențial, care înseamnă accelerarea acestui proiect de infrastructură rutieră vital pentru inima țării”, a declarat Veștea.

Segmentul analizat are o lungime de aproximativ 37 de kilometri și pornește din municipiul Codlea, traversând localitățile Hălchiu, Brașov, Bod, Sânpetru, Hărman, Prejmer și Teliu, înainte de a continua spre județul Covasna.

La Codlea este prevăzut un nod rutier de mare viteză care va conecta autostrada A13 cu tronsonul Autostrada Sibiu–Făgăraș–Brașov, aflat în execuție, precum și cu viitoarea Autostrada A3 București–Brașov.

Președintele CJ Brașov a apreciat colaborarea dintre Compania Națională de Investiții Rutiere, firma de proiectare și administrațiile locale implicate în stabilirea traseului optim, subliniind că soluția adoptată urmărește protejarea zonelor locuite și a ariilor naturale.

„Susținem total demersurile CNIR pentru a ajunge cât mai repede la etapa de execuție. Brașovul merită o infrastructură modernă, sigură și rapidă, care să ne conecteze cu întreaga țară”, a mai afirmat Veștea.