Un loc unde ideile prind viață: primul hub cultural-educațional al romilor din Bacău

Primăvara a adus, în Bacău, mai mult decât o zi însorită de martie. A adus un început. Pe 20 martie 2026, într-un spațiu care până nu demult era doar o adresă pe hartă, s-au adunat oameni, emoții și speranțe pentru inaugurarea primului sediu al Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală (AERPPI). Noua locație a fost amenajată sub forma unui hub cultural-educațional, botezat sugestiv „Art Cafe”.

Nu este doar un sediu de organizație. Este, așa cum spun cei care l-au creat, un loc în care educația, cultura și comunitatea se întâlnesc pentru a schimba destine.

O inaugurare cu oameni și simboluri

Evenimentul de deschidere a adunat reprezentanți ai comunității rome, dar și invitați din mediul civic, cultural și administrativ al orașului. Printre cei prezenți s-au numărat consilierul local Ilie Bîrzu, consilierii județeni Ionel Bălan și Liviu-Alexandru Miroșeanu, precum și reprezentanți ai unor organizații culturale importante.

Au participat și Dănuț Voicu și Petru Done, din partea Filialei Județene „Cultul Eroilor”, președinții comunităților evreiești și germane din Bacău – Hainrich Brif și Mihaela Brunhuber – dar și reprezentanți ai Despărțământului Astra „Vasile Alecsandri”, profesorii Mitică Pricopie și Ioachim Dămoc.

Printre invitați s-au aflat și personalități rome din lumea artistică locală: dirijorul și violonistul Cristian Năstase, cunoscut drept „Domnul Orchestră”, și scriitoarea și bibliotecara Lenuța Neacșu.

Atmosfera a fost una caldă și solemnă, iar deschiderea oficială a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți condus de protoiereul Eugen-Ciprian Ciuche. Cu acest prilej, AERPPI a primit în dar o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, o candelă și un exemplar al Bibliei tipărite în anul 2006 în limba romani standardizată – un gest simbolic care a subliniat legătura dintre credință, cultură și identitate.

Un moment de memorie

Înainte de discursuri și aplauze, participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria profesorului Anghel Năstase, cel care a inițiat în trecut proiecte dedicate educației copiilor romi. Pentru mulți dintre cei prezenți, acest moment a fost o reamintire că fiecare inițiativă comunitară are în spate oameni care au crezut, uneori cu ani înainte, că schimbarea este posibilă.

Muzică, artă și identitate

După mesajele invitaților, spațiul hub-ului s-a umplut de muzică. Lăutarii romi din Bacău au oferit un moment artistic emoționant, cu melodii tradiționale care au readus în prim-plan bogăția culturală a acestei comunități.

Pereții centrului au fost deja transformați într-o mică galerie. Lucrări ale artiștilor plastici Gheorghe Parascan și Maria Margoș sunt expuse alături de fotografii ale unor personalități române și rome din domeniul artei, literaturii și științei.

Deasupra tuturor stă deviza centrului: „Educația schimbă destine.”

Un loc pentru copii, idei și comunitate

Președintele AERPPI, Doru Tănase, spune că hub-ul „Art Cafe” este conceput ca un spațiu deschis pentru toți băcăuanii, indiferent de etnie.

Centrul va funcționa în opt secții:

teatru

pictură

muzică

dezvoltare personală

cultură și artă

asistență juridică

mediere școlară

mediere sanitară

Pentru fiecare dintre acestea există deja o echipă de profesori și voluntari.

„Vor fi aici copii romi, dar și copii din comunitatea majoritară. Ușa noastră este deschisă pentru oricine”, a spus Doru Tănase.

Mai mult decât un sediu

Pentru inițiatorii proiectului, hub-ul nu este doar o clădire. Este o promisiune.

„Hub-ul nostru nu este doar un spațiu fizic, este și o promisiune că educația va rămâne o prioritate, că valorile culturale vor fi respectate și promovate și că fiecare persoană care îi va trece pragul va găsi inspirație și sprijin”, a declarat Tănase.

El spune că proiectul este rezultatul colaborării dintre voluntari, parteneri și susținători care au crezut că un astfel de loc este necesar.

„Avem nevoie de spații care să adune oamenii împreună. Aici ideile vor prinde viață, proiectele vor crește, iar comunitatea va deveni mai puternică.”

Un început

Într-un oraș în care comunitățile conviețuiesc de generații, apariția unui astfel de centru poate deveni mai mult decât o inițiativă culturală. Poate deveni un loc de întâlnire, de dialog și de oportunități.

Iar pentru cei care au trecut pragul hub-ului „Art Cafe” în ziua inaugurării, mesajul a fost simplu: schimbarea începe cu educația și cu oamenii care cred în ea.