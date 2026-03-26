Un jandarm din Bacău a intervenit pentru a ajuta un bărbat căzut pe stradă

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit, joi după-amiază, pentru a acorda sprijin unui bărbat care căzuse pe o stradă din municipiul Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, jandarmul a observat de la distanță o persoană aflată într-o stare vizibil alterată de sănătate și a intervenit imediat. Acesta a apelat numărul unic de urgență 112 și a rămas lângă victimă, monitorizându-i starea până la sosirea echipajului medical.

Bărbatul a fost ulterior preluat de paramedici pentru acordarea îngrijirilor medicale și pentru investigații suplimentare.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc cetățenilor că pot solicita sprijinul jandarmilor sau al altor structuri de intervenție în situații de urgență și îi îndeamnă să apeleze numărul 112 ori de câte ori este necesar.