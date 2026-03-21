„Un incendiu care putea fi prevenit”. Mărturia unei locatare din blocul care a luat foc în Bacău

Seara de 19 martie 2026 a fost una pe care locatarii blocului 3 de pe strada Mircea Eliade spun că nu o vor uita niciodată. În jurul orei 21:00, un incendiu violent a izbucnit într-unul dintre apartamentele clădirii, provocând evacuarea de urgență a tuturor locatarilor. O femeie în vârstă de 58 de ani a murit în incendiu, iar zeci de familii au fost scoase din casele lor.

Pentru Elena Nazare, una dintre locatarele blocului, tragedia nu a venit însă ca o surpriză. În opinia ei, incendiul este rezultatul unor ani întregi de semnale ignorate și intervenții incomplete.

„Această tragedie nu este un accident”, spune ea. „Este rezultatul nepăsării.”

Ani de plângeri și apeluri la autorități

Elena Nazare povestește că femeia care a murit în incendiu locuia de mai mult timp în bloc și fusese diagnosticată cu schizofrenie paranoidă. Potrivit locatarei, comportamentul acesteia devenise, în ultimii ani, din ce în ce mai imprevizibil și îngrijorător.

Vecinii ar fi făcut în repetate rânduri sesizări și apeluri la numărul de urgență 112, reclamând episoade în care femeia bătea la uși, încerca clanțele apartamentelor sau amenința locatarii.

„Ani la rând am făcut sesizări. Nu doar eu, ci mai mulți vecini. Era un pericol evident, constant”, spune ea.

Potrivit mărturiei sale, femeia ar fi fost internată pentru scurt timp într-o unitate medicală, însă ulterior ar fi fost externată și s-a întors în același apartament.

„Pentru un om care nu mai are discernământ, tratamentul la domiciliu nu este tratament. Este doar o formalitate”, afirmă Elena Nazare.

Incendiul care a evacuat întregul bloc

În seara incendiului, flăcările s-au extins rapid. Focul a ajuns până în podul clădirii, iar temperaturile ridicate au afectat instalațiile blocului.

În total, 48 de apartamente au fost evacuate, iar pompierii au fost nevoiți să spargă mai multe uși pentru a salva locatari rămași în apartamente, în condiții de fum dens.

Potrivit relatării locatarei, instalația electrică a blocului a fost grav afectată, iar unele coloane de apă au cedat din cauza temperaturilor. Țevile din PVC s-ar fi topit, provocând inundații în mai multe locuințe.

„Apartamentul meu a fost complet inundat. Focul s-a extins în pod, iar instalațiile sunt compromise”, spune ea.

Locatarii spun că au avut și noroc: incendiul a izbucnit relativ devreme în seară.

„Dacă se întâmpla în timpul nopții, putea fi mult mai grav”, spune femeia.

Un caz care ridică întrebări despre sistem

În opinia locatarei, problema nu este doar tragedia în sine, ci modul în care a fost gestionată situația în anii anteriori.

Ea susține că femeia trăia într-un apartament care nu îi aparținea, fiind debranșată de la gaz și curent pentru neplată. Potrivit declarațiilor sale, situația locativă și starea de sănătate a acesteia erau cunoscute de mai multe instituții.

„Era evident că situația scapă de sub control. Și totuși nimeni nu a intervenit eficient”, afirmă ea.

Elena Nazare spune că problema reflectă o deficiență mai largă a sistemului de îngrijire a pacienților cu afecțiuni psihice severe.

„Există lege. Există proceduri. Dar lipsește continuitatea și responsabilitatea. După externare, de multe ori statul dispare”, spune ea.

Apel pentru schimbarea legislației

După incendiu, locatarii blocului spun că vor să inițieze o petiție pentru modificarea legislației privind sănătatea mintală.

Potrivit acestora, ar fi nevoie de monitorizare reală a pacienților după externare, echipe comunitare formate din psihiatri și asistenți sociali și intervenții mai rapide în cazurile considerate periculoase.

„Nu este vorba doar despre siguranța comunității, ci și despre siguranța acestor oameni bolnavi”, spune Elena Nazare. „Fără tratament și supraveghere reală, ei sunt abandonați.”

Pentru locatarii blocului de pe strada Mircea Eliade, incendiul din 19 martie rămâne o tragedie care, cred ei, putea fi prevenită.

„Câte semnale trebuie ignorate până când devine o tragedie oficială?” întreabă locatara. „Cine răspunde atunci?”