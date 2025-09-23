Un elev de la CN Gheorghe Vrănceanu, locul II la Olimpiada Online de Fizică pe Echipe

El va reprezenta țara la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată

Alexandru Ioan Jicu își continuă parcursul remarcabil în competițiile științifice internaționale, reușind să obțină locul II la Olimpiada Online de Fizică pe Echipe (OPhO). Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât la această competiție au participat peste 450 de echipe din mai mult de 50 de țări. Echipa „NOT ICHB(…)”, din care au făcut parte Alexandru Ioan Jicu, Antonia Radu (România) și Harry Gao (SUA), a început competiția de pe locul 27 și, după mai multe etape de evaluare și interviuri cu organizatorii, a ajuns să ocupe un meritat loc II la nivel mondial.

Profesorii coordonatori, Delia Pintilie (fizică) și Marinela Bușteagă (chimie), au fost felicitați pentru sprijinul și expertiza oferite elevilor pe parcursul competiției. Succesul lui Alexandru nu se oprește aici.

Chiar astăzi, el pleacă spre Indonezia pentru a reprezenta România la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată, competiție la care s-a calificat în urma unor etape exigente desfășurate în această vară.

„La Vrânceanu credem în puterea educației și sprijinim excelența; rezultatele de astăzi arată cât de departe pot ajunge elevii noștri”, declară profesorii Delia Pintilie și Marinela Bușteagă. Întreaga comunitate educațională îi urează lui Alexandru mult succes și inspirație în această nouă provocare internațională.