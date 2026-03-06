Un drum care a început la Betania: povestea Aurei Marcu

Într-o cameră modestă din Centrul de Integrare pentru Tinerii proveniți din centrele de plasament al Asociației Betania, o adolescentă își făcea planuri pentru viitor. Nu avea multe certitudini, dar avea o dorință puternică: să își depășească trecutul. Astăzi, acea adolescentă zboară la propriu deasupra lumii. Numele ei este Aura Marcu, iar povestea ei a ajuns până pe scena emisiunii „Românii au Talent”, unde a impresionat publicul și juriul.

Drumul Aurei nu a început însă sub reflectoare, ci într-un orfelinat.

O revoltă care ascundea ambiție

Când a ajuns pentru prima dată la Asociația Betania, Aura era, după cum spune chiar ea, o tânără cu multe frământări. În interiorul ei exista o revoltă născută din experiențele copilăriei, din incertitudine și din teama de necunoscut. Dar, dincolo de toate acestea, era și o calitate care avea să îi definească parcursul: perseverența.

La Betania, tinerii proveniți din centrele de plasament primesc mai mult decât sprijin material. Programul le oferă sprijin emoțional, consiliere și, poate cel mai important, încrederea că pot construi o viață diferită.

Pentru Aura, acest sprijin a fost momentul în care lucrurile au început să se schimbe.

Visul de a ajunge „mai sus”

Cu timpul, tânăra răzvrătită s-a transformat într-o persoană determinată. Și-a continuat studiile și a început să își contureze un vis care părea, la început, aproape imposibil: să lucreze în aviație.

Astăzi, Aura Marcu este însoțitoare de zbor. Pentru ea, zborul nu este doar o profesie, ci simbolul unei călătorii personale – de la nesiguranță la încredere, de la trecut la un viitor construit prin muncă și ambiție.

Momentul care a impresionat o țară

Povestea ei a ajuns în atenția publicului larg atunci când a urcat pe scena emisiunii „Românii au Talent”. În timpul preselecțiilor, Aura a reușit să impresioneze juriul și a primit Golden Buzz, un moment care a dus-o direct în etapa următoare a competiției.

Parcursul ei a continuat până în marea finală, iar pentru cei care o cunosc de la Betania, acest moment a avut o semnificație aparte. Nu era doar o performanță artistică, ci confirmarea unui drum parcurs cu multă muncă și curaj.

O legătură care rămâne

Chiar și după ce și-a construit cariera și propria viață, Aura nu a uitat locul de unde a plecat. Pentru ea, Betania rămâne un punct de referință.

„Există oameni care nu trec prin viața altora întâmplător. Există oameni care aleg să se oprească, să privească, să asculte și să întindă o mână acolo unde poate, altădată, nimeni nu a întins-o”, spune Aura Marcu.

Pentru ea, Betania este mai mult decât o organizație: este un loc al vindecării și al solidarității, un spațiu în care oamenii vulnerabili găsesc sprijin real.

O poveste care inspiră

De-a lungul anilor, sute de tinere au trecut prin programul de integrare al Asociației Betania. Pentru multe dintre ele, acesta a fost primul pas spre o viață independentă.

Fiecare are propria poveste. Unele au devenit profesoare, altele asistente medicale sau antreprenoare. Altele încă își caută drumul.

Povestea Aurei Marcu este una dintre cele mai vizibile, dar nu este singura. Este, însă, dovada că atunci când cineva oferă sprijin la momentul potrivit, destinul unui om se poate schimba radical.

Iar uneori, acel drum poate începe într-un loc modest… și poate ajunge până la nori.