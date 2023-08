Un bărbat rănit într-un accident rutier s-a întâlnit cu jandarmii care l-au salvat – VIDEO

Doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, care în luna februarie au intervenit pentru a salva viața unui bărbat, au avut parte în această dimineață de momente emoționante.

Domnul Luca Viorel și-a dorit să-i cunoască pe jandarmii care i-au salvat viața și să le mulțumească pentru tot ce au făcut pentru el.

Cu multă recunoștintă, bucurie, emoții și lacrimii în ochi, domnul Viorel le-a strâns mâinile celor doi jandarmi, pe care i-a numit salvatorii lui.

Plutonier adjutant șef Teletin Tudorel a precizat: “Sunt zile în care neprevăzutul ne pune în situații dificile și trebuie să reacționăm imediat. Așa s-a întâmplat și pe data de 24 februarie, la ora 14.00, în timp ce ne deplasam pe Drumul Național E85 din județul Bacău, când am observat un bărbat care a fost lovit de un autoturism la trecerea de pietoni de la ieșirea din localitatea Sascut.

Eu împreună cu plutonier adjutant Blănaru Ionel am acționat imediat și i-am acordat primul-ajutor bărbatului care sângera abundent în zona capului și am încercat să reducem sângerarea și să evităm blocarea căilor respiratorii, am supravegheat zona pentru a nu se produce alte incidente și am apelat serviciul 112 pentru a anunța evenimentul rutier.

În misiunile noastre întâlnim mulți oameni speciali, cu povești de viață demne de urmat.

A fost o mare bucurie să-l cunoaștem pe domnul Luca Viorel și îi dorim multă sănătate!”