,,Umbre și Lumină: Fratele meu invizibil” – un proiect care dă voce adolescenților rămași în umbra bolii

Asociația Lumina a implementat proiectul „Umbre și Lumină: Fratele meu invizibil”, o inițiativă dedicată adolescenților care trăiesc într-o realitate adesea ignorată: viața alături de un frate sau de un părinte diagnosticat cu o boală incurabilă. Proiectul a fost creat pentru a oferi sprijin emoțional, spațiu de exprimare și recunoaștere acestor tineri care, de multe ori, devin „copiii invizibili” ai suferinței din familie.

În județul Bacău, sute de copii trăiesc în familii afectate de boli limitatoare de viață, iar fiecare caz implică și alți frați sau surori care resimt impactul emoțional al situației. Lipsa atenției, izolarea socială, anxietatea sau scăderea stimei de sine sunt doar câteva dintre efectele acestei realități. Proiectul „Umbre și Lumină: Fratele meu invizibil” a fost conceput pentru a răspunde acestor nevoi, oferind un cadru sigur în care adolescenții să fie ascultați, înțeleși și sprijiniți.

În cadrul proiectului, 50 de adolescenți cu vârste între 12 și 18 ani au beneficiat de consiliere psihologică individuală și de grup, ateliere creative și activități de dezvoltare personală. Intervențiile au fost coordonate de o echipă multidisciplinară formată din psihologi, asistenți sociali și specialiști în îngrijiri paliative.

Prin metode precum art-terapia și storytelling-ul, participanții au avut ocazia să își exprime emoțiile și experiențele într-un mod creativ și autentic. Aceste activități au contribuit la dezvoltarea inteligenței emoționale, la creșterea stimei de sine și la îmbunătățirea relațiilor cu familia și comunitatea.

Un moment important al proiectului a fost organizarea unei tabere terapeutice de cinci zile la Slănic Moldova, unde adolescenții au participat la activități de autocunoaștere, comunicare și gestionare a emoțiilor. În cadrul taberei au fost implicați 10 adolescenți și 5 părinți, alături de echipa proiectului.

Activitățile au inclus exerciții de mindfulness, jocuri de rol, ateliere creative și activități în natură menite să dezvolte încrederea în sine și spiritul de echipă. De la exerciții precum „Oglinda pozitivă” sau „Roata emoțiilor”, până la activități de planificare a viitorului, participanții au dobândit instrumente concrete pentru a-și gestiona emoțiile și pentru a comunica mai eficient cu cei din jur.

La finalul taberei, toți participanții au reușit să identifice obiective personale pentru viitor și să își exprime mai clar valorile și aspirațiile, iar atmosfera de grup s-a transformat într-un spațiu de încredere și sprijin reciproc.

O altă realizare importantă a proiectului a fost organizarea expoziției „Fratele meu invizibil”, unde au fost prezentate lucrările artistice realizate de adolescenți în cadrul atelierelor creative. Expoziția a fost amenajată la Centrul de Îngrijiri Paliative pentru Copii din Bacău și a oferit publicului o perspectivă sensibilă asupra realităților emoționale trăite de acești tineri. Tablourile au reflectat teme precum singurătatea, speranța, curajul și dorința de a fi văzuți și înțeleși. Pentru mulți dintre participanți, a fost prima dată când creațiile lor au fost expuse într-un spațiu public, experiența devenind un moment de validare și recunoaștere personală.

Rezultatele proiectului demonstrează impactul real al intervențiilor psiho-sociale în viața adolescenților aflați în situații vulnerabile. Evaluările realizate la finalul activităților arată o creștere semnificativă a capacității de exprimare emoțională, a încrederii în sine și a relațiilor de sprijin între participanți.

Pe lângă cei 50 de adolescenți implicați direct, proiectul a avut efecte și asupra familiilor acestora, precum și asupra comunității locale, prin creșterea nivelului de conștientizare privind nevoile emoționale ale „fraților invizibili”. Prin această inițiativă, Asociația Lumina își continuă misiunea de a oferi sprijin familiilor afectate de boli cronice progresive și de a promova o cultură a empatiei și solidarității în comunitate.

Proiectul „Umbre și Lumină: Fratele meu invizibil” demonstrează că, atunci când adolescenții sunt ascultați și susținuți își pot descoperi resursele interioare și pot transforma experiențele dificile în povești de curaj și speranță.

Proiectul „Umbre și Lumină: Fratele Meu Invizibil” este derulat de Asociația Lumina și finanțat prin programul În Stare de Bine (www.instaredebine.ro), susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

