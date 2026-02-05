Umbrărescu aduce tehnologie de vârf la Oțelu Roșu: primul laminor CMT din Europa, pas decisiv spre repornirea combinatului

Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor de drumuri din România, face un pas strategic major în industria siderurgică, printr-o achiziție de tehnologie de vârf care indică reluarea, în perioada următoare, a activității combinatului siderurgic de la Oțelu Roșu, cumpărat din faliment și închis de mai mulți ani.

Grupul german SMS group, unul dintre liderii mondiali în tehnologia pentru instalații siderurgice, a anunțat că va livra, în premieră în Europa, cel mai nou laminor pentru produse lungi din portofoliul său – Continuous Mill Technology (CMT® 700) – către UMB Steel, companie cu sediul în București.

Potrivit unui comunicat al companiei germane, noul laminor va fi integrat în complexul siderurgic existent de la Oțelu Roșu și va funcționa într-un proces continuu, cu eficiență ridicată și emisii reduse de carbon. Proiectul vizează producția de oțel sustenabil, destinat în principal lucrărilor de infrastructură rutieră derulate de Grupul UMB.

„Instalația CMT® 700 va permite o producție anuală de aproximativ 700.000 de tone de bare drepte, colaci compacți și sârmă laminată. SMS group va livra proiectul la cheie, incluzând sistemele mecanice, electrice și de automatizare necesare pentru integrarea noii mașini de turnare continuă și a laminorului în complexul siderurgic existent”, arată comunicatul.

Tehnologia CMT® permite producerea neîntreruptă de produse lungi din fier vechi, semifabricatele fiind transferate direct din oțelărie către laminor, fără reîncălzire. Astfel, emisiile de CO₂ vor fi reduse cu până la 30%, eliminând necesitatea utilizării gazului natural pentru reîncălzirea țaglelor.

Reprezentanții SMS group subliniază că acesta este primul proiect realizat împreună cu UMB Steel și că investiția va consolida poziția companiei românești pe piața produselor lungi, reprezentând totodată „un pas important către o producție siderurgică sustenabilă în Europa”.

Combinatul siderurgic Oțelu Roșu a fost achiziționat în 2024 de Dorinel Umbrărescu prin intermediul firmei Eco Wind Power, deținută de familia sa. Tranzacția s-a realizat în urma unei licitații, la un preț de aproximativ 142 de milioane de lei, sumă care a inclus și cheltuielile de procedură. Achiziția a fost interpretată încă de la acel moment ca un semnal al intenției grupului de a reporni producția siderurgică în vestul țării.