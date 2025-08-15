UMB pregătește un campus mixt pe aproape 200 ha, cu locuințe, școli, parcuri, drumuri, cale ferată și zonă industrială

Grupul UMB plănuiește o investiție de anvergură la circa 2 km nord de municipiul Adjud: un campus mixt care va integra locuințe permanente pentru angajați, dotări educaționale și de sănătate, parcuri și sport, spații comerciale, infrastructură rutieră și feroviară, precum și o zonă industrială extinsă. Proiectul aflat în etapa de obținere a autorizației de construire vizează 192 ha de teren, ca extindere a facilităților existente ale companiei; împreună cu terenurile deja amenajate în ultimul deceniu, dezvoltarea însumează aproape 200 ha.

Locuire permanentă, nu „colonie de șantier”

Potrivit documentației de urbanism, componenta rezidențială va fi dedicată angajaților grupului – de la muncitori și personal tehnico-administrativ până la ingineri de execuție și proiectare – și familiilor acestora. UMB subliniază că va crea un cartier cu caracter permanent, cu servicii complete de proximitate: grădiniță și școală (0–VIII), spații medicale, comerț de cartier, zone de agrement și sport, spații verzi generoase și perdele forestiere pentru protecția mediului.

În partea de vest a DN2/E85, acolo unde există deja locuințe de serviciu, proiectul prevede vile cu 2–3 niveluri și blocuri de până la 9 etaje. Apartamentele vor avea 2, 3 și 4 camere, cu suprafețe peste medie, pentru confort sporit. Vilele vor deservi angajați de rang superior sau familii care necesită mai mult spațiu și intimitate. Masterplanul include o piațetă și zone mixte (comercial, restaurante, recreere).

Hub industrial conectat la A7 și magistrala feroviară

În paralel, UMB extinde componenta industrială în estul E85, pe structura actualului campus tehnic și administrativ. Sunt planificate hale de producție și depozitare, clădiri administrative și servicii conexe. La sudul amplasamentului se vor amenaja instalații feroviare proprii, pentru racord direct la rețeaua națională – pe magistrala 500 –, iar la nivel rutier se urmărește conexiunea cu DN 11A și bucla de descărcare a autostrăzii A7. Compania a cedat deja câteva hectare pentru realizarea nodului A7, potrivit documentației, scrie apix.ro.

„Scopul este o dezvoltare coerentă, cu un mix funcțional care să susțină pe termen scurt, mediu și lung afacerile din construcții de drumuri și autostrăzi și diversificarea activităților, bazate pe experiența și capitalul uman acumulate”, se arată în memoriul proiectului.

Amplasament și etapizare

Terenul studiat – aprox. 192 ha – este în mare parte extravilan, situat la ~2,1 km nord de Adjud, de o parte și de alta a DN2/E85, la ~3,4 km est de râul Siret și la ~480 m de traseul viitor al A7 Focșani–Bacău. Proiectarea propune parcele clar definite (circa 250 de loturi în aria industrială), clădiri rectangular-funcționale cu acces din cel puțin două laturi și o rețea internă de drumuri pentru trafic greu și ușor, corelată cu liniile CF.

Impact economic și lanț logistic

Planul susține creșterea capacităților de producție și logistică ale UMB, cu o zonă industrială specializată în prelucrarea metalului și construcții, care să contribuie la economia locală. Proximitatea CFR 500 și A7 permite optimizarea fluxurilor: de la materii prime – inclusiv cele provenite din active industriale preluate recent de grup – până la semifabricate pentru construcții livrate pe marile șantiere de infrastructură (inclusiv A7).

Următorul pas în procesul administrativ este obținerea autorizației de construire pentru ansamblul industrial și pentru primele etape ale zonei rezidențiale, după care va începe execuția etapizată a rețelelor rutiere, feroviare, utilitare și a clădirilor din masterplan.