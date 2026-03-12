Ultimele modificări la legislația pensiilor: ce trebuie să știe românii care se pensionează în 2026

În ultimii ani, modificările legislative din sistemul public de pensii au adus numeroase schimbări care i-au pus pe gânduri pe cei aflați aproape de momentul pensionării. Discuțiile despre recalculări, contribuții sau taxe au creat adesea confuzie, mai ales în rândul persoanelor care urmează să depună dosarul pentru pensia de limită de vârstă. Din acest motiv, este important de înțeles clar ce condiții trebuie îndeplinite, ce documente sunt necesare și cum decurge procedura de stabilire a pensiei.

Condițiile pentru acordarea pensiei de limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă reprezintă principala categorie de pensie acordată în sistemul public. Pentru a beneficia de acest drept, o persoană trebuie să îndeplinească simultan două condiții esențiale:

atingerea vârstei standard de pensionare ;

realizarea stagiului minim de cotizare.

În prezent, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Aceste perioade reprezintă intervalele în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.

Noua lege a pensiilor a stabilit că vârsta standard de pensionare este 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, însă, această vârstă va fi atinsă treptat, procesul de egalizare urmând să se încheie în anul 2035.

Cum poate fi completată vechimea în muncă

Există situații în care o persoană ajunge la vârsta de pensionare fără a avea stagiul minim de cotizare. În aceste cazuri, legea permite cumpărarea de vechime în muncă, însă numai înainte de depunerea dosarului de pensionare.

Pentru anul 2026, costul unui an de vechime este de aproximativ 12.150 de lei, echivalentul unei contribuții lunare de 1.012,5 lei. Această opțiune este utilizată de cei care au avut perioade fără contribuții și doresc să îndeplinească condițiile minime pentru pensionare.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de pensionare

Pentru stabilirea pensiei de limită de vârstă, solicitantul trebuie să depună un dosar la casa teritorială de pensii în raza căreia are domiciliul sau reședința. În mod obișnuit, dosarul include următoarele documente:

cererea pentru înscrierea la pensie (se completează la ghișeu);

carnetul de muncă în original ;

acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu;

livretul militar (dacă este cazul);

diploma de studii sau adeverință privind perioada studiilor;

dovada recunoașterii studiilor efectuate în străinătate;

adeverințe privind sporurile sau alte adaosuri salariale;

adeverințe privind activitatea în condiții de muncă speciale sau deosebite;

procură specială pentru mandatar, în cazul persoanelor din străinătate;

documente privind calitatea de beneficiar al unor legi speciale (de exemplu pentru persoane persecutate politic);

adeverință cu datele de contact ale angajatorului actual.

Este important de știut că nu toate aceste documente sunt obligatorii pentru fiecare solicitant. Lista exactă depinde de situația profesională a fiecărei persoane. De exemplu, cineva care nu a urmat studii universitare nu trebuie să depună documente privind perioada facultății, iar adeverințele privind condițiile speciale de muncă sunt necesare doar dacă persoana a lucrat în astfel de condiții.

În anumite cazuri, casa de pensii poate solicita documente suplimentare pentru clarificarea unor perioade de activitate.

Depunerea dosarului și emiterea deciziei

Dosarul de pensionare poate fi depus din momentul în care sunt îndeplinite condițiile de pensionare, adică vârsta standard și stagiul minim de cotizare.

După analizarea documentelor, casa teritorială de pensii emite decizia de pensionare, document care stabilește:

cuantumul pensiei;

data de la care aceasta se acordă.

Potrivit legislației, decizia trebuie emisă în cel mult 45 de zile de la înregistrarea cererii, dacă dosarul este complet.

Ce poate face un pensionar dacă nu este mulțumit de decizie

În situația în care solicitantul consideră că pensia a fost calculată greșit, decizia poate fi contestată. Contestația trebuie depusă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, la comisia centrală de contestații din cadrul sistemului public de pensii.

Dacă rezultatul nu este satisfăcător, persoana interesată poate merge mai departe și poate ataca decizia în instanță, conform procedurilor legale.

Un aspect important: eliberarea adeverințelor

Legea prevede clar că angajatorii sunt obligați să elibereze gratuit documentele care atestă activitatea salariaților. Cu toate acestea, în practică există cazuri în care unele firme solicită bani pentru adeverințe de vechime sau pentru documente privind sporurile salariale. O astfel de practică este ilegală și poate fi contestată.