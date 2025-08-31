Ultima seară a Festivalului Serilor Băcăuane aduce concertul BERE GRATIS SIMFONIC la Bacău

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău invită publicul să încheie vara la Festivalul Serilor Băcăuane, Ediția a IV-a, cu un concert special. Duminică, 31 august, de la ora 21:00, Piața Tricolorului va găzdui spectacolul BERE GRATIS SIMFONIC, susținut alături de orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” și dirijorul Alexandru Ilie.

Evenimentul promite o seară muzicală inedită, cu sonorități simfonice surprinzătoare, menită să încânte publicul băcăuan. Intrarea este liberă, iar desfășurarea concertului este sprijinită de Consiliul Județean Bacău.

Spectacolul încheie seria de evenimente estivale organizate de Filarmonica „Mihail Jora”, oferind o experiență culturală de neuitat și oportunitatea de a sărbători muzica alături de artiști profesioniști.