Ultima apariție a ziarului „Steagul roșu” – 16 decembrie 1989

La 16 decembrie 1989, în Bacău a apărut ultima ediție a ziarului Steagul roșu, publicație care timp de decenii a fost organul de presă al Comitetului Județean al Partidului Comunist Român și al Consiliului Popular Județean. Ediția pregătită pentru 22 decembrie nu a mai fost tipărită, întrucât evenimentele declanșate de Revoluția română au dus la prăbușirea vechiului regim, iar în aceeași zi a apărut primul număr al ziarului Deșteptarea, sub un titlu și o orientare editorială noi.

Privită retrospectiv, ultima ediție a Steagului roșu oferă o imagine fidelă a modului în care funcționa presa locală în ultimele zile ale regimului comunist. Conținutul este dominat de articole consacrate realizărilor economice, îndeplinirii planului și pregătirilor pentru anul următor. Titlurile principale fac referire la „realizarea integrală a planului pe anul în curs” și la organizarea temeinică a producției pentru 1990, cu accent pe industrie, agricultură și activitatea de export.

Numeroase materiale sunt dedicate activității unităților economice din județ, calității produselor, modernizării proceselor de producție și rolului mecanizării în agricultură. Tonul este constant optimist, iar dificultățile sunt prezentate ca fiind punctuale și gestionabile printr-o mai bună organizare și implicare colectivă.

În același registru se înscriu și articolele despre viața cotidiană, precum cele referitoare la încălzirea locuințelor în sezonul rece sau la activitatea asociațiilor de locatari, tratate sub forma unor anchete sau relatări menite să evidențieze responsabilitatea administrației și a cetățenilor.

Prima pagină și paginile de politică sunt rezervate, ca de obicei, relatărilor despre activitatea de partid și de stat, despre ședințe, orientări și obiective, folosind limbajul consacrat al presei vremii. Apar, de asemenea, materiale dedicate „criticii și autocriticii”, prezentate ca instrumente necesare pentru perfecționarea activității în diverse domenii.

Un element definitoriu al acestei ultime ediții este absența totală a oricărei referiri la evenimentele care, în aceeași perioadă, aveau loc în alte zone ale țării. Ziarul reflectă o realitate prezentată ca stabilă și previzibilă, conform liniilor editoriale și informaționale oficiale ale momentului.

Astfel, ediția din 16 decembrie 1989 a Steagului roșu rămâne un document relevant pentru înțelegerea finalului unei epoci. La doar câteva zile distanță, schimbarea de regim avea să aducă nu doar o transformare politică profundă, ci și o schimbare radicală în peisajul presei locale, marcată, la Bacău, de apariția ziarului Deșteptarea.