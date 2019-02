Duminică, 10.02.2019, Complexul Sportiv TNT Bacău prin AS TNT Sport organizează al doilea turneu de minifotbal, dintr-o serie de patru, la categoria de vârsta 2010, organizat sub egida Federatiei de Minifotbal din România intitulat “IARNA TNT”.

La acest turneu participa opt echipe care au fost împărțite in doua grupe astfel:

Grupa A

1)As Atletico Bacău

2)Fc Star

3)Sportul Onesti

4)Luceafărul Suceava

Grupa B

1)Fc Bacău

2)As Fav Kids

3)Acs Profy Botoșani

4)Acs Juniorul Sv

Programul competițional este următorul:

Ora 09.30 As Atletico-Fc Star

Ora 10.05 Fc Bacău-As Fav Kids

Ora 10.40 Sportul Onesti-Luceafarul Sv

Ora 11.15 Profy Bt-Juniorul Sv

Ora 11.50 As Atletico-Sportul Onesti

Ora 12.25 Fc Bacău-Profy Bt

Ora 12.50 Fc Star-Luceafarul Sv

Ora 13.25 As Fav Kids-Juniorul Sv

Ora 14.00 As Atletico-Luceafaru Sv

Ora 14.35 Fc Bacău-Juniorul Sv

Ora 15.10 Fc Star-Sportul Onesti

Ora 15.45 As Fav Kids-Profy Bt

Ora 16.20 Loc.4A-Loc.4B

Ora 16.55 Loc.3A-Loc.3B

Ora 17.30 Finala Mică

Ora 18.05 Finala Mare

Ora 18.40 Festivitatea de premiere!