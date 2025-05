Trupa DRAMATRICKS de la Buhuși – succes la „Gala copilului actor” de la Dorohoi

În perioada 23- 24 mai, la Dorohoi, s-a desfășurat ediția a XII-a a Festivalului-Concurs Național de teatru „Gala copilului actor”, concurs aflat în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Națională și Internațională 2024-2025, la poziția 113. La concurs s-au înscris 14 cercuri de teatru din nouă județe ale țării, peste 100 de participanți. Județul Bacău a fost reprezentat de trupa DramaTricks de la Palatul Copiilor Bacău – filiala Buhuși, condusă de profesorul Ștefan Zaharia. Trupa a participat cu opt tineri actori ce au prezentat mai multe momente atât la categoria monolog, cât și la categoria cuplet.

Duminica, 25 mai, sala de teatru din Dorohoi a răsunat de aplauze în cadrul festivității de premiere unde, elevii din Bacău au fost solicitați să urce podiumul de mai multe ori. La secțiunea monolog gimnaziu, eleva Maria Călcăianu din clasa a VI-a a obținut locul I cu monologul lui Agnes din „Școala nevestelor” de Moliere. Maria a fost la câteva puncte distanță de Trofeul festivalului făcându-și astfel un debut extraordinar la concursurile naționale de profil, fiind la prima participare la o etapă națională după ce, în aprilie, tot ea a câștigat locul I la etapa județeană de teatru din cadrul concursului Cine-Drama.

La categoria Cuplet nivel liceal, elevii de la Buhuși au obținut premiul I prin elevele Izabela Buftea și Mihaela Bucur cu momentul „Bar Mimoza” și locul II a fost câștigat de elevele Ioana Grădinaru și Larisa Țugui cu momentul „Interviu de angajare”. Locul al III la aceeași secțiune a fost câștigat de Ana Zaharia și Delia Mândrilă cu sceneta „Secretară fără punctuație”. La categoria monolog liceu, eleva Denisa Rusu a obținut Mențiune cu monologul „Cercul” de Matei Vișniec.

„A fost o experiență deosebită deoarece ne-am întors la acest festival la care am participat ultima dată în anul 2015. Se pare că am revenit cu un tonus foarte bun, inspirați, cu texte bine alese și cu actorii cei mai buni. De departe cel mai reușit concurs național de profil la care am fost în ultima perioadă, o organizare fără reproș”, a declarat Ștefan Zaharia, coordonatorul cercului de teatru de la Palatul Copiilor Bacău – filiala Buhuși.

Următorul festival-concurs din Calendarul Național aprobat de Ministerul Educației este la Iași, în perioada 23-25 iunie unde trupa DramaTricks va participa cu o nouă piesă.