Cifrele aveau simbolistica lor: ediția a 20-a, în 2020. Din păcate, singurele cifre cu adevărat importante în aceste vremuri sunt cele legate de pandemia COVID-19. Iar tăvălugul creat de noul virus ucigaș face, mai mult ca sigur, ca cea de-a 20-a ediție a Trofeului Municipiului Bacău să nu aibă loc în 2020, ci în 2021. „La cum se prezintă situația în acest moment, e cea mai sigură variantă. O alternativă ar putea fi amânarea pentru la toamnă, dar sunt slabe, foarte slabe șanse”, a admis coordonatorul secției de tenis al SCM Bacău și „sufletul” Trofeului Municipiului Bacău, Mihai Ciuntea.



Roland Garros da…

Ediția rotundă a competiției finanțate, anual, de Consiliul Local Bacău era programată inițial între 1 și 6 iunie. Datele de disputare au căzut însă încă de la instituirea Stării de Urgență. Cu atât mai mult cu cât, ulterior, Federația Română de Tenis a fost înștiințată de ATP și WTA că nicio competiție internațională de tenis nu se va derula până pe 7 iunie. De altfel, turneul de la Roland Garros, care ar fi trebuit să se desfășoare la finalul lui iunie a fost amânat pentru la toamnă, noua dată de începere fiind 20 septembrie. În cazul în care ar fi fost anulat, turneul parizian ar fi înregistrat pierderi financiare imense: peste 260 de milioane de euro!

…Wimbledon nu

Spre deosebire de Roland Garros, ediția din acest an a turneului de la Wimbledon a fost amânată pentru 2021. Iar amânarea singurului Grand Slam pe iarbă nu comportă niciun deficit de ordin economic. Motivul? Turneul londonez are asigurare inclusiv în cazul unei pandemiii. Concret, Subcomitetul de Risc și Finanțe al All England Club a insistat pentru o clauză în caz de epidemii (celelalte motive pentru care Wimbleon poate fi anulat fiind atacurile teroriste sau doliul național), iar polița a fost actualizată în acest sens. Reportarea turneului de la Wimbledon face ca Simona Halep (laureată în 2019) să-și păstreze încă un an titlul.

O mică șansă

Revenind la Trofeul Municipiului Bacău, tocmai amânarea Roland Garros-ului pentru la toamnă ar putea oferi o portiță pentru ca ediția a 20-a să facă pereche cu 2020. Și asta pentru că, în ultimii ani, competiția băcăuană și-a găsit loc în calendarul în apropierea întrecerii pariziene. Au fost situații în care participanți la Trofeul Municipiului Bacău au plecat direct la Roland Garros. Și invers, tenismeni învinși în calificări la Openul francez să ajungă posesori de wild-card-uri la Bacău. Prin urmare, chiar dacă e mică, șansa de a reprograma Trofeul Municipiului Bacău pentru luna septembrie nu e definitiv exclusă.



Greu cu banii

„Noi nu excludem această variantă, dar e clar că nu depinde de noi. Înainte de toate, trebuie găsită o poziție în calendarul internațional în acea perioadă. Or, amânându-se multe turnee în această perioadă, prevăd o aglomerare a calendarului”, a subliniat Mihai Ciuntea, care evidențiază și un alt inconvenient pentru anul în curs: „Banii. Trofeul Municipiului Bacău ajunsese ca valoare la 25.000 dolari plus ospitalitate, cel mai bine cotat turneu de acest gen din România. Cei 25.000 dolari erau oferiți de municipalitate, iar, în contextul actual, cu noul Coronavirus, este clar că toate fondurile sunt redirecționate către zona de sănătate și cea de social.”



„Sper să nu ne mai vedem…”

Ultimele două ediții ale Turneului Municipiului Bacău au avut același câștigător: francezul Jules Okala. Cel din urmă succes al tenismenului născut în 1997 a venit pe 2 iunie 2019, după o finală câștigată în trei seturi (4-6, 6-4, 6-3) contra argentinianului Manuel Lopez Pegna. „Eu sper ca în 2020 să nu ne mai vedem la Trofeul Municipiului Bacău. Și nu pentru că nu m-am simțit bine în Bacău, dimpotrivă, a fost de fiecare dată excelent, ci pentru că în 2020 vreau să ajung pe tablou la Roland Garros”, spunea în urmă cu un an Okala, care, aflat pe atunci pe locul 501 în ierarhia mondială, a ajuns între timp pe poziția 340. Și mult, mult mai aproape de Roland Garros decât de Bacău.

La intern nu sunt probleme

Dacă ediția a 20-a a Trofeului Municipiului Bacău se îndreaptă către 2021, în schimb celelalte competiții interne programate anul acesta pe terenurile bazei SCM Bacău au toate șansele să-și urmeze cursul firesc. Eventual, cu mici reprogramări. „De îndată ce se va relua anul școlar, vor reîncepe și turneele. Urmează să studiem programul și să stabilim cu Federația ce competiții rămân la datele fixate și care va fi necesar să le mutăm cu câteva săptămâni. Unul dintre turneele aflate pe lista reprogramărilor este Cupa Mizar care urma să aibă loc la finalul acestei luni”, a anunțat Mihai Ciuntea.