Trofeul Cybernet Audi Center și-a aflat câștigătorii

Cea de-a cincea ediție a competiției găzduite de baza SCM Bacău a reunit, în perioada 28 iunie- 2 iulie, un număr de 72 de participanți, care au oferit un tenis de calitate

E deja o regulă. De ani buni. Competițiile de tenis din Bacău sunt anunțate atât de site-ul FRT, cât și de… buletinele meteo. Acestea din urmă, cătând invariabil prin perdelele dese de ploaie. Cea de-a cincea ediție a Trofeului Cybernet Audi Center nu putea face excepție. Prin urmare, vineri după-amiază, în preziua uverturii, o furtună zdravănă a „binecuvântat” competiția ce urma să se desfășoare în perioada 28 iunie- 2 iulie pe terenurile bazei SCM Bacău. Obișnuite cu faptul că tenisul vine la pachet cu reprizele de ploaie, gazdele băcăuane și-au intrat rapid în rol, astfel încât în prima zi a competiției, terenurile bazei SCM Bacău erau numai bune pentru joc. O condiție de bază pentru ca și ediția din acest an a turneului să constituie o reușită.

„E bine că ploaia s-a oprit, ca să spunem așa, la porțile turneului și nu ne-a făcut probleme și pe parcursul competiției. Nu-i vorbă, am fi găsit soluții, însă având în vedere numărul foarte mare de meciuri a fost ok că vremea a ținut până la urmă cu tenisul”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea, care a ținut să remarce saltul calitativ și cantitativ înregistrat de această a cincea ediție a Trofeului Cybernet Audi Center: „Am avut 72 de participanți din diferite zone ale țării, unele destul de îndepărtate geografic, lucru care reprezintă un plus semnificativ, fără îndoială. Totodată, au fost jocuri foarte atractive. Cred că a contat mult și faptul că, pentru a spori numărul de partide, am gândit un sistem în care am unit tabloul cu întrecerile în șah pe partea finală a categoriilor. Din acest punct de vedere, duminică și luni au fost două zile pline, un adevărat maraton tenisistic gestionat foarte bine de arbitrul Marian Chirilă. Concluzionând, ne bucură faptul că, beneficiind și de ajutorul diferiților sponsori, reușim să ținem la un nivel organizatoric atractiv turneele noastre ce au devenit tradiționale, așa cum este și cazul Trofeului Cybernet Audi Center”.

De altfel, cei 72 de concurenți s-au întrecut la patru categorii de vârstă, cu precizarea că, pe lângă proba de simplu, am avut dublu la 10 ani fete, la 12 ani fete și băieți, la 14 ani feminin și masculin și la Senioare. Evident, băcăuanii nu puteau lipsi de pe lista laureaților. Astfel, la 10 ani băieți, Ianis Matei (Challenge) s-a impus în finala disputată în compania moineșteanului Ilias Dorneanu, în timp ce categoria 14 ani a fost revendicată „en plein” de reprezentanții Bacăului. La 14 ani feminin, Ana Sofia Dănilă s-a regăsit pe taboul câștigătoarelor la simplu, dar și la dublu, unde a făcut pereche cu colega sa de club de la Moldosport, Anastasia Găbureanu cu precizarea că la dublu, cuplul Dănilă/ Găbureanu a obținut victoria fără să joace niciun meci complet.

Asta și pentru că, printre altele, favorita nr. 1, Alexandra Ismană Ilisan (SCM Bacău) a suferit o leziune la genunchi, care a forțat-o să abandoneze atât turneul de simplu, cât și cel de dublu. Îi dorim Alexandrei însănătoșire grabnică! La 14 ani băieți, Simon Andrei (SCM) și-a adjudecat finala de la simplu cu 6-2, 6-2 în fața constănțeanului Elian Mihai, pentru ca la dublu, unde a făcut pereche cu Petru Roșu, sportivul antrenat de Mihai Ciuntea să bifeze, de asemenea, trei victorii din trei în turneul programat în șah. În fine, la Senioare, Ana Maria Ioana Chiriță (CSȘ Bacău) și-a respectat blazonul, câștigând Grupa A, ținută sub formă de șah, fără niciun game pierdut, și apoi impunându-se în finala cu Elisa Cucu grație unei alte victorii clare: 6-2, 6-1. Și ca să nu existe dubii, Chiriță a terminat pe locul 1 și proba de dublu, la care a avut-o ca parteneră pe Anastasia Munteanu. Anunțat de furtună, Trofeul Cybernet Audi Center s-a încheiat pe vreme bună. Și, implicit, cu tenis de calitate. Din fericire, și asta a devenit o regulă la turneele băcăuane.

Laureații Trofeului Cybernet Audi Center în 2025

10 ani feminin simplu : 1) Johanna Fanni Jakab (CSU Târgu Mureș), 2) Emilia Bolea (ACS Petrodava), 3) Eva Tănasă (ACST Tomești).

10 ani masculin simplu, finala pentru locurile 1-2 : Ianis Matei (ACS Tenis Challenge Bacău)- Ilias Dorneanu (CSM Moinești) 4-0, 4-1. Finala pentru locurile 3-4 : Luca Țiganuc (CSM Roman)- Nicolo Dal Farra (TCM Roman) 4-1, 4-0.

10 ani feminin dublu : 1) Johanna Fanni Jakab (CSU Târgu Mureș)/ Nicol Maria Kispal (Winner Brașov), 2) Eva Tănasă (ACST Tomești)/ Cataleya Bar (ACS A&A Tenis), 3) Maria Găugaș (ACST Tomești)/ Emilia Bolea (Petrodava).

12 ani feminin simplu : 1) Maya Alexandra Bodescu (Micul As), 2) Daria Ștefana Boambă (Unirea Iași), 3) Sofia Dal Farra (TCM Roman).

12 ani masculin simplu : 1) Alex Cristian Foceac (TC 2008 Dorohoi), 2) Răzvan Ravliuc (ACS TCC 2018), 3) Iustin Gabriel Jitaru (Petrodava).

12 ani feminin dublu : 1) ) Maya Alexandra Bodescu (Micul As)/ Daria Ștefana Boambă (Unirea Iași), 2) Natalia Alupului (TCM Roman)/Ema Florina Tănasă (Giglio Iași), 3) Sofia Dal Farra (TCM Roman)/ Andra Necula (Greenfield Tenis Club).

12 ani masculin dublu : 1) Răzvan Ravliuc (ACS TCC 2018)/ Iustin Gabriel Jitaru (Petrodava), 2) Petru Bululete (Champions București)/ Abel Arseni (ACS TCC 2018).

14 ani feminin simplu : 1) Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosport Bacău), 2) Sonya Onișor (Sense Roman), 3) Anastasia Găbureanu (Moldosport Bacău)

14 ani masculin simplu, finala : Simon Andrei (SCM Bacău)- Elian Mihai (LPS CSȘ Constanța) 6-2, 6-2.

14 ani feminin dublu : 1) Ana Sofia Dănilă (Moldosport Bacău)/ Anastasia Găbureanu (Moldosport Bacău), 2) Alexandra Ismană Ilisan (SCM Bacău)/ Sonya Onișor (Sense Roman).

14 ani masculin dublu : 1) Simon Andrei (SCM Bacău)/ Petru Roșu (ACS TCC 2018), 2) Daniel Bordea (Petrodava)/ Nicolas Valentin Mihăilescu (Champion București), 3) Matei Stăneasa (Dinamo București)/ Alexandru Tănăsele (Giglio Iași).

Senioare simplu, finala pentru locurile 1-2 : 1) Ana Maria Ioana Chiriță (CSȘ Bacău)- Elisa Cucu (Micul As) 6-2, 6-1. Finala pentru locurile 3-4 : Anastasia Munteanu (Mergea Tennis Academy)- Ilinca Drăgan (ACS Lilieci) 6-4, 5-7, 10-5.

Senioare dublu : 1) Ana Maria Ioana Chiriță (CSȘ Bacău)/ Anastasia Munteanu (Mergea Tennis Academy), 2) Karina Onișor (Sense Roman)/ Elisa Cucu (Micul As), 3) Ilinca Drăgan (ACS Lilieci)/ Andreea Dimulescu (AS TC Bistrița Bacău).

Dan Sion