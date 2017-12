Al treilea seminar Lions Quest organizat în Bacău sub auspiciile cluburilor Lions a fost absolvit de 24 de profesoare. De această dată organizatorii cursului au fost membrii Lions Club Moldova. Lions Quest este un program de învățare bazat pe metoda SEL (Socio-Emoțional Learning) dezvoltat special pentru formarea elevilor din clasele V-X, iar seminarul este asigurat printr-un Grant din partea Lions Clubs International Foundation și prin contribuția Asociației Cluburilor Lions din România District 124. Trainingul a fost susținut și de această dată de prof. psih. Claudia Rosin. Metodele deprinse la seminar vor fi aplicate de profesorii participanți la orele lor de dirigenție. Lions Quest pune la dispoziția lor un program care completează programa școlară, oferind elevilor posibilitatea unei dezvoltări armonioase a abilităților sociale și emoționale. „Programele – spune Claudia Rosin – sunt integratoare și aduc împreună părinți, educatori și lideri ai comunității pentru a transmite copiilor abilități esențiale de viață, într-un cadru educativ modern și consistent. Aceasta include dezvoltarea abilităților necesare auto-disciplinării, responsabilizării, dezvoltării unei bune judecăți, rezolvării conflictelor și unei bune integrări în grup”. Lions Quest pune accent pe formarea tinerilor ca membri activi ai comunității deoarece, potrivit celor mai recente studii, elevii deprind abilități de conducere prin organizarea și derularea unor proiecte în școală, iar plin implicarea lor în proiecte comunitare devin mai echilibrați, mai puțin predispuși la consum de alcool sau droguri, obțin rezultate mult mai bune în școală. Elevii sunt ajutați să ia decizii informate, să-și stabilească obiective, să-și asume responsabilități, să dezvolte relații pozitive, să comunice eficient, să-și dezvolte abilități sociale și emoționale, să creeze armonie atunci când lucrează în echipă, să se autodisciplineze. „Am început acest curs cu întrebări – a spus, la final, una dintre cursante. De fapt, «quest» în limba engleză înseamnă căutare, iar noi am reușit să ajungem la răspunsuri care ne-au facilitat un progres personal, dar și în echipă, deoarece aici am lucrat mult împreună și am tins către coeziunea echipei”. La ceremonialul de finalizare a seminarului au participat președintele în exercițiu al Lions Club Moldova, Gabriel Crîșmaru, și alți membri ai clubului. „Cursul mi-a oferit inclusiv ocazia să-mi cunosc mai bine colegii și am descoperit din nou în ei oameni minunați, cu resurse intelectuale și sufletești extraordinare.”

