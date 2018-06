– După 14 ani de la vânzarea Castelului Ghika, Primăria Dofteana vrea să dea banii înapoi și să recupereze domeniul deoarece ar fi fost subevaluat – Nu se poate, spune cumpărătorul: tranzacția a fost legală – Actualul proprietar susține că raportul e plin de erori și că prejudiciul nu există!

Castelul Ghika din Dofteana, împreună cu livada și pădurea, a fost înstrăinat de Primărie în 2004, mai exact în mandatul lui Costică Asaftei. La un control, Curtea de Conturi a constatat că bunurile au fost subevaluate și s-a produs un prejudiciu de 375.000 de euro, trasând edilului sarcina de a recupera suma de la Consiliul Local (CL), lucru care nu s-a întâmplat.

Ioan Bujor, noul primar al comunei, s-a adresat instanței solicitând să declare „nulitatea absolută” a actului de vânzare-cumpărare, urmând ca CL Dofteana să restituie suma de 6,5 miliarde de lei vechi, obținută din vânzarea bunurilor. Cumpărătorul, Adrian Cadar, susține că a investit mult în această proprietate și nu este de acord cu anularea tranzacției întrucât s-a derulat cu respectarea legii:

„Am cumpărat domeniul Ghika din Dofteana de la Primăria Dofteana prin două contracte de vânzare-cumpărare încheiate în 2003 și 2004. Aceste contracte au fost încheiate pe baza unor HCL care au aprobat vânzările și prețurile de vânzare în unanimitate.

Aceste HCL nu au fost contestate de nimeni, sunt în vigoare, au putere de lege. Mai mult, aceste HCL au fost avizate din punct de vedere al legalității de Prefectura Bacău.” Actualul proprietar afirmă că unele documente – caiete de sarcini, rapoarte de evaluare, avize de legalitate – ar fi dispărut și că la mijloc ar fi interese obscure.

„Am găsit greșeli de adunare”

Adrian Cadar precizează că va dovedi, dacă instanța îi va permite, că procesul-verbal al Curții de Conturi și rechizitoriul DNA sunt neconforme cu desfășurarea licitației din 2003, iar prejudiciul nu există. „Conacul Ghika, abandonat și în paragină, s-a vândut cu 200 de mii de euro. Prin comparație, tot la acea vreme, Rafinaria Dărmanești, în funcțiune, s-a vândut cu 350 de mii de dolari”.

În al doilea rând, raportul Curții e plin de greșeli: „Înainte de licitație, Primăria Dofteana a comandat trei rapoarte de evaluare a proprietății care aveau valori foarte diferite și a ales raportul Popoiu, cu valoare medie. Curtea de Conturi folosește alt raport, raportul Bordeianu, care nu are nicio legătură cu licitația și are valoarea cea mai mare. De ce? Pentru maximizarea prejudiciului? În plus, e total eronat. Eu l-am citit și am găsit foarte multe greșeli de măsurare și adunare.” Nici argumentele pe care se întemeiază plângerea Primăriei nu i se par solide lui Adrian Cadar:

„Se arată că imobilul nu a fost vândut de Consiliul Local, care era proprietar, ci de Primărie, că unul dintre vecini nu era trecut în cadastru și că eu nu am achitat valoarea imobilului în termen de 10 zile de la cumpărare. E adevărat, dar nu a fost vina mea, nu am primit documentul pe baza căruia să plătesc.” După licitație, fostul primar a condiționat vânzarea de obținerea unui aviz de legalitate pe care l-a obținut de la Prefectură după expirarea celor 10 zile. „După emiterea facturii am plătit”, declară Adrian Cadar.

Toată nădejdea stă în expert…

Ioan Bujor, ales primar în 2008, arată că a moștenit și activul, și pasivul de la fosta administrație și nu a făcut decât să aplice legea. „Există un raport din 2005 al Curții de Conturi, în care e estimat un prejudiciu de 375.000 de euro, după care DNA s-a autosesizat și l-a scos vinovat pe fostul primar, care a devenit inculpat, iar membrii Comisiei de licitație, martori în acest dosar. Eu nu am calitatea să verific dacă raportul Curții de Conturi e corect sau nu, lucrurile acestea le va stabili instanța, care va trimite un expert să le verifice”, declară Ioan Bujor. Primarul afirmă că, existând o măsură privind „răspunderea patrimonială”, trebuia să se adreseze instanței.

„Primarul a decedat, viceprimarul și Consiliul Local nu s-au constituit părți civile la acel moment, prin urmare eram obligat să mă adresez instanței cu atât mai mult cu cât în actul de vânzare-cumpărare nu au fost respectate categoriile de folosință. Proprietatea apare ca teren neproductiv, ceea ce nu reprezintă realitatea. Există alei, livadă, luciu de apă etc. De altfel, în decizia de impunere sunt stabilite categoriile de folosință.”

„E o clădire de patrimoniu”

Dacă Primăria Dofteana ar câștiga procesul, ar însemna ca totul să revină la starea inițială. Returnarea proprietății contra sumei la care a fost cumpărată nu ar fi un act corect deoarece conacului, care era „în paragină”, i-au fost aduse multe îmbunătățiri, arată Adrian Cadar.

Da, spune primarul Ioan Bujor, dar aceste investiții sau îmbunătățiri s-au făcut ilegal: „E vorba despre o clădire de patrimoniu, iar el nu a solicitat avizul Ministerului Culturii, nici autorizație de construcție de la primărie. A construit, a schimbat destinații, a înlocuit acoperișul, dar nu a cerut nicio aprobare!”

Săptămâna trecută, părțile au avut termen în acest proces, dar judecarea a fost amânată până în toamnă, acestora solicitându-li-se diverse date și acte. „Nu a dispărut niciun act din Primărie, așa cum se afirmă, dă asigurări Ioan Bujor. Eu voi pune la dispoziția instanței de judecată toate documentele cerute.”