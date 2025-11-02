Trei persoane depistate de jandarmii băcăuani cu substanțe suspecte. Cazul a fost preluat de BCCO

Ieri, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în misiune de menținere a ordinii publice în municipiu, a observat două persoane care manifestau un comportament suspect. La vederea forțelor de ordine, acestea au aruncat o pungă pe care o aveau asupra lor și au încercat să evite contactul cu jandarmii.

În urma verificărilor, jandarmii au descoperit asupra unuia dintre tineri două plicuri ce conțineau o substanță vegetală de culoare verde-oliv, cu miros puternic și înțepător, susceptibilă a fi substanță interzisă.

Cei doi au fost întrebați despre proveniența acestor substanțe și, pe parcursul deplasării către sediul unității, au oferit informații despre strada și persoana de la care le-ar fi procurat. După ce jandarmii au contactat și monitorizat persoana indicată, au reușit să o depisteze în momentul în care se întâlnea din nou cu cei doi tineri. Asupra acesteia au fost găsite trei plicuri cu substanțe similare.

Toate plicurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar materialele și actele de constatare au fost înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bacău pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău reamintesc că acționează zilnic pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, subliniind pericolul major pe care aceste substanțe îl reprezintă pentru sănătatea și siguranța publică.

Jandarmii fac apel către cetățeni să semnaleze imediat orice activitate suspectă legată de consumul sau comercializarea substanțelor psihoactive și încurajează educația și prevenția, mai ales în rândul tinerilor, pentru a limita riscurile asociate acestui fenomen.