Trei minori, găsiți dezorientați pe Bulevardul Oituz din Onești

La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Onești au identificat pe Bulevardul Oituz trei minori, cu vârstele de 7, 9 și 12 ani, din comuna Mănăstirea-Cașin.

Copiii au fost găsiți dezorientați și nesupravegheați, motiv pentru care polițiștii i-au transportat la domiciliu și i-au predat mamei acestora, o femeie în vârstă de 44 de ani.

Autoritățile atrag atenția părinților asupra importanței supravegherii copiilor și subliniază că este responsabilitatea adulților să îi învețe pe minori să nu se îndepărteze de locuință și să informeze mereu despre locul în care se află.