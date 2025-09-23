Trecerea de la Revisal la Reges-Online, amânată până la finalul lui 2025

Termenul-limită pentru trecerea angajatorilor de la sistemul Revisal la platforma Reges-Online a fost prelungit oficial până la 31 decembrie 2025, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 46/2025, publicată recent în Monitorul Oficial. Inițial, data stabilită era 30 septembrie 2025.

Decizia vine după ce Ministerul Muncii a atras atenția că procesul de migrare întâmpină numeroase dificultăți, iar menținerea termenului ar fi putut bloca activitatea operațională a mii de firme. Conform datelor oficiale, doar 23% dintre angajatori finalizaseră deja tranziția scrie avocatnet.ro.

De ce a fost nevoie de prelungire

Guvernul explică măsura ca fiind una de „responsabilitate administrativă”, menită să ofere un cadru realist pentru conformare:

angajatorii trebuie să se înregistreze în noua platformă;

aceștia au obligația de a completa și transmite toate elementele contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc deja în Revisal.

Reprezentanții ministerului au subliniat că termenul nu va mai fi prelungit și au lansat un apel către companii să nu lase migrarea pe ultima sută de metri, pentru a evita aglomerarea.

Probleme tehnice și întârzieri la ROeID

Una dintre cele mai mari piedici a fost crearea contului ROeID pentru angajatorii care nu utilizează semnătura electronică. Numeroși utilizatori au reclamat întârzieri de câteva săptămâni în validarea conturilor.

Autoritatea Română pentru Digitalizare (ADR) a precizat că:

zilnic sunt procesate peste 6.000 de solicitări de înrolare în ROeID;

există peste 46.000 de cereri aflate în așteptare ;

volumul solicitărilor a crescut exponențial în apropierea termenului din 30 septembrie 2025.

Întârzierile sunt puse pe seama verificărilor stricte de identitate, menite să prevină fraudele și tentativele de folosire a deepfake-urilor, dar și pe lipsa de personal calificat în contextul blocării angajărilor din administrația publică.

Ce urmează pentru angajatori

Până la sfârșitul lui 2025, angajatorii trebuie să finalizeze înrolarea în Reges-Online și să se asigure că toate datele contractuale sunt actualizate în noul sistem. Platforma promite să aducă beneficii de digitalizare și o mai bună trasabilitate a relațiilor de muncă, însă procesul de migrare va rămâne, cel puțin în următoarele luni, o provocare administrativă pentru companii și instituții.

➡️ Pe scurt: angajatorii au câștigat trei luni suplimentare pentru tranziție, dar Ministerul Muncii avertizează că 31 decembrie 2025 rămâne termenul final și definitiv.