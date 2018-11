Informații foarte importante pentru pacienții cu Hepatita C din judetul Bacău s-au spus ieri, intr-o emisiune de televiziune transmisă în direct de către studioul teritorial TVR Iasi și intitulată “Bacău știe de Hepatita C”. La emisiunea realizată de Claudia Dănăilă au participat dr Luminița Popovici, medic primar șef secție Gastroenterologie la Spitalul Județean de Urgență Bacău, dr Camelia Cojocaru, medic primar gastroenterolog la IGH Iasi si dr. Mihaela Năstasă, medic de familie.

Dr. Luminița Popovici a declarat:

“Pacienții cu Hepatita C din Bacău se pot trata acum chiar la Bacău, cu trimitere de la medicul de familie. Avem locuri suficiente si medici. Tratamentul fără interferon pentru Hepatita C este disponibil în Bacău încă din luna septembrie a acestui an. Noul regim terapeutic cu aceste medicamente fără interferon este mult mai ușor pentru pacient, cu mult mai puține efecte secundare, iar efectul tinde spre 100%. Acum există posibilitatea ca toți pacienții cu Hepatita C sa se trateze, cu toate gradele de fibroză, si cu regimuri terapeutice diferite, ceea ce practic individualizează tratamentul. Tratamentul trebuie foarte bine identificat prin factorii care sunt asociați, prin celelalte tratamente administrate pacienților. Virusul C se transmite prin sânge si secreții. Până in 1989, când nu știam despre anticorpii antivirus hepatitic C si nu se puteau testa, exista așa-numita hepatită non A – non B, era riscul de expunere accidentală la produse de sânge sau secreții, chiar prin manevrele medicale. Din păcate, cei mai mulți pacienți cred că atunci au fost infectați, iar grupa de vârstă cea mai afectată este între 50 si 70 de ani. Există si alte posibilități de transmitere a virusului C: mai actuală este injectarea de droguri, tatuaje, piercing, manichiură în condiții improprii, transmiterea de la mamă la făt, mai ales dacă mama are o co-infecție cu virusul HIV.”