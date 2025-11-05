Transporturi agabaritice către Ucraina vor traversa județul Bacău între 5 și 14 noiembrie

În perioada 05–14 noiembrie 2025, vor avea loc trei transporturi agabaritice pe traseul Agigea RORO PTF – DN39A – DN39 – A4 – DN3 – Murfatlar – DN22C – Medgidia – DN2A – Țăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – A7 – DN2 – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – Siret PTF, transportând transformatoare către Ucraina.

Vehiculele vor avea dimensiuni impresionante: 59,50 metri lungime, 3,76 metri lățime, 5,40 metri înălțime și o masă totală de 344 tone. Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, respectând limita maximă de 70 km/h prevăzută de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru vehiculele cu depășiri.

Transporturile vor fi însoțite de poliția rutieră, iar deplasarea nu va avea loc pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteorologice periculoase, semnalate prin cod galben, portocaliu sau roșu. Pentru informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, șoferii pot contacta Dispeceratul CNAIR la 021/9360 sau accesa site-ul www.cnadnr.ro și pagina de Facebook CNAIR.