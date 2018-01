Periodic, instituţiile cu atribuţii în controlul respectării normelor europene, naţionale şi locale de protejare a mediului, gestionarea deşeurilor, a substanţelor toxice, publică rezultatele, domeniile controlate şi sancţiunile stabilite. Citesc aceste informaţii de peste 20 de ani, mii de controale, mii de sancţiuni, milioane de lei amenzi, însă fără prea mare impact. Nimeni nu învaţă nimic, unităţile administrativ – teritoriale, societăţile comeciale, persoanele fizice continuă să neglijeze aceste aspecte care ţin de sănătatea oamenilor, a terenurilor, apelor şi pădurilor. Pe oriunde te duci constaţi mai mici sau mai mari dezastre: gunoaie, materiale plastice, sticlă, chiar şi gunoiul de grajd se înşiruie la vedere, cu toate că sunt reglementări clare, contracte de igienizare, depozitare şi transport. UE a dat miliarde de euro pentru protejarea mediului. Unde s-au dus banii? A fost Garda de Mediu şi a constatat, a amendat, însă lucrurile au rămas la fel. Una din amenzi a fost de 15.000 de lei, care trebuie plătită de unitatea administrativă, din bugetul local, când „igienic” ar fi ca aceste sancţiuni să fie achitate din buzunarul celui care răspunde de aplicarea legii, lege care mai spune că vinovaţii pot fi trimişi în instanţă. Nu am auzit încă de un asemenea caz. Tăiem păduri, infestăm apele, terenurile, localităţile, iar când suntem traşi la răspundere (cu blândeţe de cele mai multe ori) dăm vina pe stat, pe lege, pe inspector, în loc să înţelegem că toţi trăim pe acest pământ şi avem nevoie de un mediu sănătos, iar dacă continuăm cu această mentalitate, riscăm să ne autosufocăm. 0 SHARES Share Tweet

