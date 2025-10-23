Tragedie la Lacul Frumoasa: doi tineri din Bacău, găsiți morți într-un autoturism. Anchetatorii iau în calcul varianta unei crime urmate de sinucidere

Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un băiat și o fată, ambii din județul Bacău, au fost găsiți fără viață într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, județul Harghita. Descoperirea șocantă a fost făcută de un trecător, care a observat mașina oprită într-un loc izolat și a alertat imediat autoritățile.

Potrivit prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, Dan Gîlcescu, în interiorul vehiculului a fost găsit un pistol de asomare, un dispozitiv folosit în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare. Deși nu este o armă de foc, acesta poate provoca răni grave sau chiar mortale atunci când este utilizat asupra unei persoane.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”,

a declarat procurorul Gîlcescu pentru Agerpres.

Cei doi tineri, ambii în vârstă de 20 de ani, erau într-o relație de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte de a fi găsiți morți. Ei fuseseră dați dispăruți de familie după ce au plecat duminică noaptea, în jurul orei 23:30, din localitatea Ghimeș, la bordul unui Volkswagen Golf gri. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ei.

Autoturismul a fost descoperit marți seara, pe un drum forestier din apropierea lacului Frumoasa. Echipajele de poliție și salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic — trupurile neînsuflețite prezentau semne clare că decesul survenise cu mai multe ore înainte.

Conform primelor informații din anchetă, fata ar fi fost împușcată în piept, iar băiatul în cap, cu ajutorul pistolului de asomare găsit lângă ei. Dispozitivul a fost ridicat pentru expertiză.

Surse apropiate anchetei susțin că una dintre principalele ipoteze luate în calcul este cea a unei crime urmate de sinucidere, însă toate variantele rămân deschise până la finalizarea investigațiilor.

Tinerii ar fi urmat să plece în curând la muncă în Olanda. Rudele și prietenii îi descriu drept persoane vesele, ambițioase și pline de visuri, care nu dădeau niciun semn că ar traversa o perioadă dificilă.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a stabili cauzele exacte ale morții. Ancheta este în derulare, fiind coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, împreună cu polițiștii din Miercurea Ciuc.