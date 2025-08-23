Tragedie în zona montană Portăreasa: patru tineri și-au pierdut viața după răsturnarea unui autovehicul

Patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani au decedat, iar o altă persoană a fost rănită grav, în urma unui accident produs în zona montană Portăreasa, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș.

Apelul la 112 a semnalat că un autovehicul s-a răsturnat într-o râpă aflată într-un loc greu accesibil, existând suspiciunea de victime multiple.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost direcționate forțe impresionante: echipaje ale ISU Argeș, Serviciului de Ambulanță Județean, elicopterul de la POA Brașov, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Salvamont Argeș, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean. Din cauza terenului accidentat, salvatorii au folosit vehicule de teren pentru a ajunge în zona indicată.

În urma intervenției, echipajele au identificat cinci victime. Patru dintre acestea au fost găsite fără viață, iar cea de-a cincea, un tânăr de 23 de ani, a fost găsit conștient. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost preluat de elicopterul Inspectoratului General de Aviație al MAI, fiind transportat de urgență la spital.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii tragediei.