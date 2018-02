Traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău a crescut, anul trecut, la 425.733 de pasageri, de la 414.676 în anul 2016 – conform datelor făcute publice de Asociația Aeroporturilor din România. Creșterea a fost, însă, de numai 2,66% și plasează aeroportul pe poziția a șaptea în țară, după ce la debutul lui 2017 ocupa locul al cincilea. Anul trecut, aeroportul din Bacău s-a situat în clasament după aeroporturile din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu și Craiova la numărul de pasageri. Aeroportul a fost supus, în ultimii ani, unui proces de modernizare și folosește noile dotări numai din luna noiembrie 2017. Este astfel de așteptat ca și traficul de pasageri să crească în anii care vin, la circa 662.236 de persoane în anul 2020, la aproape 960.000 în 2025 și la peste două milioane de pasageri în anul 2039, cum s-a estimat odată cu lansarea proiectului de modernizare. În zona Moldova, concurentele Aeroportului din Bacău sun aeroporturile din Iași și din Suceava. Primul a avut, anul trecut, aproape 1,15 milioane de pasageri (locul al patrulea în țară), pe când Aeroportul Suceava a fost tranzitat de numai 262.165 de pasageri (locul al optulea). Traficul de pasageri pe aeroportul din Bacău a avut, din 2003 încoace, o scădere numai în anul 2013 (cu 21,8%), iar creșteri mici numai în anii 2014 (1,9%) și 2008 (3,2%). Cea mai mare creștere a fost înregistrată în anul 2009 (68%), în 2003 (66,2%) și în 2011 (40%).

În România, traficul de pasageri a crescut în anul 2017 cu 23% față de 2016. Astfel, anul trecut pe cele 17 aeroporturi din țară s-au înregistrat aproape 20,3 milioane de pasageri, cu 3,85 de milioane mai mulți decât în anul precedent.

