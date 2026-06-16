Un jandarm băcăuan a salvat de la înec un bărbat imobilizat într-un scaun rulant, la Comănești

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a intervenit, marți după-amiază, pentru salvarea unui bărbat de 76 de ani care căzuse cu scaunul rulant electric în râul Șupănel, în cartierul Șupan din municipiul Comănești.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei, plutonierul Ilie Costin, aflat în timpul liber, a observat incidentul și a intervenit imediat după ce a văzut că persoana era prinsă sub greutatea căruciorului electric, cu fața în apă.

Bărbatul, care are probleme locomotorii, nu se putea mișca și nici nu putea cere ajutor, existând un risc iminent de înec.

Jandarmul a intrat în apa râului și, după un efort susținut, a reușit să ridice căruciorul și să-l elibereze pe bărbat. Ulterior, l-a transportat în brațe până la șosea, iar apoi l-a dus cu autoturismul personal la domiciliu, unde a fost predat familiei.

Intervenția nu s-a încheiat însă odată cu salvarea victimei. Conștient de importanța scaunului rulant electric pentru mobilitatea bărbatului, plutonierul Ilie Costin s-a întors la locul incidentului și a intrat din nou în apă pentru a recupera dispozitivul, pe care l-a transportat ulterior la domiciliul proprietarului.

„În acele momente nu există ezitare, iar noțiunea de timp liber dispare complet. Când am văzut că omul era cu fața în apă și nu se putea salva singur, am știut că trebuie să acționez imediat. Nu am făcut un act de eroism, ci doar ceea ce este normal să facă orice om pentru un seamăn aflat la necaz”, a declarat plutonierul Ilie Costin.

Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, persoana salvată nu a necesitat îngrijiri medicale de specialitate și i-a mulțumit salvatorului pentru intervenția promptă.

Conducerea instituției l-a felicitat public pe jandarm pentru curajul, spiritul civic și empatia de care a dat dovadă, apreciind că gestul său onorează atât Jandarmeria Română, cât și comunitatea pe care o deservește.